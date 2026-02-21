Работа в Азове - какие условия предлагают боевым медикам

В "Азове" нужны боевые медики — какие условия работы
Бригада "Азов" приглашает в свои подразделения боевых медиков. Для устройства нужно иметь удовлетворительную физическую подготовку и не менее 1 года опыта работы. За работу будут платить от 27 до 127 тысяч гривен в месяц, уровень будет зависеть от поставленной задачи и региона работы.
Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua.
Работа в "Азове"
Согласно информации в вакансии, в обязанности боевых медиков взвода 12-й бригады специального назначения "Азов" будет входить:
- выполнение основных функций военнослужащего для профессионального функционирования подразделения;
- оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим в условиях ведения боевых действий;
- медицинское сопровождение штурмовых операций;
- периодическое дежурство на пункте сортировки раненых;
- проведение учений по тактической медицине для личного состава;
- организация рабочего пространства и процесса на точках сортировки раненых;
- контроль оснащения медицинских рюкзаков, сумок бойца-спасателя и аптечек личного состава;
- коммуникация с другими звеньями медицинской службы, при обнаружении пострадавших (боевых / не боевых), требующих консультации и амбулаторного лечения;
- сбор и обработка санитарных данных.
Подойдет кандидат на должность, который имеет:
- высокий уровень мотивации для выполнения основных обязанностей;
- удовлетворительную физическую подготовку и физическое/психологическое состояние;
- опыт работы с ранеными; опыт работы с ранеными;
- пройденные курсы уровня CLS (CMC, CPP, Medevac будут преимуществом);
- готовность учиться и работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;
- готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады;
- готовность участвовать в медицинском планировании и медицинской разведке
- готовность регулярно проходить обучение и повышать квалификацию;
- соблюдение принципов доказательной медицины;
- стремление приблизить качественную медицинскую помощь к раненому.
Зато бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:
- официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;
- возможность перевода действующих военнослужащих с согласия непосредственного командира;
- денежное обеспечение от 27 до 127 тысяч гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы;
- постоянное профильное обучение в моменте нахождения вне зоны боевых действий и в период пребывания на выполнении боевых задач.
Напомним, что кроме этой вакансии "Азов" в поисках людей, которые разбираются в покраске. Речь уже об автомалярах и шлифовщиках.
Также мы писали, что бригаде нужны люди, которые разбираются в инвентаризации и ведении документации. То есть — бухгалтеры.
