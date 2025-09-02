Видео
Рекорд аграрного сектора — количество ФЛП выросло на 52%

Рекорд аграрного сектора — количество ФЛП выросло на 52%

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 07:30
Как в течение 2025 года в Украине выросло количество ФЛП в агросекторе
Аграрий. Фото иллюстративное: smallfarms.net

В период с апреля по июнь текущего года в агросфере зарегистрировали полторы тысячи новых ФЛП. В прошлом году показатель за аналогичный период был на 52% меньше.

Об этом говорится в материале fbc.biz.ua.

Читайте также:

Как в этом году изменилась ситуация в аграрном секторе

Больше всего новых предпринимателей зарегистрировали в сферах выращивания овощей, ягод, зерновых культур, производства меда и молочной продукции. Лидерами по количеству зарегистрированных предпринимателей в агросфере в этом году являются центральные и западные регионы, в частности Винницкая, Хмельницкая, Тернопольская и Черкасская области. Там темп роста превысил 60%, поскольку местные общины активно адаптируются к новым экономическим условиям.

Почему растет количество ФЛП в агросекторе:

  • бизнес из регионов, пострадавших в результате войны, перемещается на новые локации;
  • активизируются государственные гранты и программы поддержки;
  • растет спрос на локальные продукты;
  • крупные агрокомпании из-за налоговых рисков переходят на модель дробления бизнеса.

Ранее мы сообщали, сколько в Украине осенью будут стоить зерновые культуры. Урожай в этом году меньше прошлогоднего.

Напомним, в Одесской области аграрий незаконно засеял защитную полосу возле реки. Его приговорили к испытательному сроку.

ФЛП сельское хозяйство фермеры экономика аграрии
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
