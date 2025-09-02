Как в течение 2025 года в Украине выросло количество ФЛП в агросекторе

Аграрий. Фото иллюстративное: smallfarms.net

В период с апреля по июнь текущего года в агросфере зарегистрировали полторы тысячи новых ФЛП. В прошлом году показатель за аналогичный период был на 52% меньше.

Больше всего новых предпринимателей зарегистрировали в сферах выращивания овощей, ягод, зерновых культур, производства меда и молочной продукции. Лидерами по количеству зарегистрированных предпринимателей в агросфере в этом году являются центральные и западные регионы, в частности Винницкая, Хмельницкая, Тернопольская и Черкасская области. Там темп роста превысил 60%, поскольку местные общины активно адаптируются к новым экономическим условиям.

Почему растет количество ФЛП в агросекторе:

бизнес из регионов, пострадавших в результате войны, перемещается на новые локации;

активизируются государственные гранты и программы поддержки;

растет спрос на локальные продукты;

крупные агрокомпании из-за налоговых рисков переходят на модель дробления бизнеса.

