Головна Військова економіка Рекорд аграрного сектору — кількість ФОПів зросла на 52%

Рекорд аграрного сектору — кількість ФОПів зросла на 52%

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 07:30
Як упродовж 2025 року в Україні зросла кількість ФОПів в агросекторі
Аграрій. Фото ілюстративне: smallfarms.net

У період від квітня по червень поточного року в агросфері зареєстрували півтори тисячі нових ФОПів. Минулого року показник за аналогічний період був на 52% меншим.

Про це йдеться в матеріалі fbc.biz.ua. 

Читайте також:

Як цьогоріч змінилася ситуація в аграрному секторі

Найбільше нових підприємців зареєстрували у сферах вирощування овочів, ягід, зернових культур, виробництва меду й молочної продукції. Лідери за кількість зареєстрованих підприємців в агросфері цьогоріч є центральні й західні регіони, зокрема Вінницька, Хмельницька, Тернопільська та Черкаська області. Там темп зростання перевищив 60%, оскільки місцеві громади активно адаптуються до нових економічних умов. 

Чому зростає кількість ФОПів в агросекторі:

  • бізнес із регіонів, які постраждали внаслідок війни, переміщається на нові локації;
  • активізуються державні гранти та програми підтримки;
  • зростає попит на локальні продукти;
  • великі агрокомпанії через податкові ризики переходять на модель дроблення бізнесу.

Раніше ми повідомляли, скільки в Україні восени коштуватимуть зернові культури. Урожай цьогоріч менший за минулорічний.

Нагадаємо, на Одещині аграрій незаконно засіяв захисну смугу біля ріки. Його засудили до іспитового строку.

ФОП сільське господарство фермери економіка аграрії
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
