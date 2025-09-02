Як упродовж 2025 року в Україні зросла кількість ФОПів в агросекторі

Аграрій. Фото ілюстративне: smallfarms.net

У період від квітня по червень поточного року в агросфері зареєстрували півтори тисячі нових ФОПів. Минулого року показник за аналогічний період був на 52% меншим.

Як цьогоріч змінилася ситуація в аграрному секторі

Найбільше нових підприємців зареєстрували у сферах вирощування овочів, ягід, зернових культур, виробництва меду й молочної продукції. Лідери за кількість зареєстрованих підприємців в агросфері цьогоріч є центральні й західні регіони, зокрема Вінницька, Хмельницька, Тернопільська та Черкаська області. Там темп зростання перевищив 60%, оскільки місцеві громади активно адаптуються до нових економічних умов.

Чому зростає кількість ФОПів в агросекторі:

бізнес із регіонів, які постраждали внаслідок війни, переміщається на нові локації;

активізуються державні гранти та програми підтримки;

зростає попит на локальні продукти;

великі агрокомпанії через податкові ризики переходять на модель дроблення бізнесу.

