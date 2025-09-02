Як упродовж 2025 року в Україні зросла кількість ФОПів в агросекторі

Рекорд аграрного сектору — кількість ФОПів зросла на 52%
У період від квітня по червень поточного року в агросфері зареєстрували півтори тисячі нових ФОПів. Минулого року показник за аналогічний період був на 52% меншим.
Про це йдеться в матеріалі fbc.biz.ua.
Як цьогоріч змінилася ситуація в аграрному секторі
Найбільше нових підприємців зареєстрували у сферах вирощування овочів, ягід, зернових культур, виробництва меду й молочної продукції. Лідери за кількість зареєстрованих підприємців в агросфері цьогоріч є центральні й західні регіони, зокрема Вінницька, Хмельницька, Тернопільська та Черкаська області. Там темп зростання перевищив 60%, оскільки місцеві громади активно адаптуються до нових економічних умов.
Чому зростає кількість ФОПів в агросекторі:
- бізнес із регіонів, які постраждали внаслідок війни, переміщається на нові локації;
- активізуються державні гранти та програми підтримки;
- зростає попит на локальні продукти;
- великі агрокомпанії через податкові ризики переходять на модель дроблення бізнесу.
Раніше ми повідомляли, скільки в Україні восени коштуватимуть зернові культури. Урожай цьогоріч менший за минулорічний.
Нагадаємо, на Одещині аграрій незаконно засіяв захисну смугу біля ріки. Його засудили до іспитового строку.
