Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает автомобильным механикам

Автомобильный механик. Фото иллюстративное: istock.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в ремонте техники. Речь идет об автомобильных механиках.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 14 января.

Обязанности автомобильного механика и требования к кандидатам на должность

Автомобильный механик должен обслуживать и ремонтировать технику различных типов, в том числе спецтехнику. На работу приглашают ответственных, внимательных и пунктуальных людей, которые имеют техническое средне-специальное образование или опыт работы по смежному направлению.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение будет составлять от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. За выполнение обязанностей в зоне боевых действий обещают ежедневную доплату — 3 300 гривен. На должность могут перевести военных, которые уже проходят службу.

Какие еще специалисты нужны в "Азове"

Напомним, в ряды "Азова" приглашают людей, которые имеют опыт работы в IT. Речь идет об аналитиках разведки.

Также в войске не хватает делопроизводителей-переводчиков. Занять такую должность могут те, кто хорошо знает английский.