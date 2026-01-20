Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує автомобільним механікам

Автомобільний механік. Фото ілюстративне: istock.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на ремонті техніки. Йдеться про автомобільних механіків.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 14 січня.

Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки автомобільного механіка й вимоги до кандидатів на посаду

Автомобільний механік має обслуговувати й ремонтувати техніку різних типів, зокрема спецтехніку. На роботу запрошують відповідальних, уважних і пунктуальних людей, які мають технічну середньо-спеціальну освіту або досвід роботи за суміжним напрямком.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. За виконання обов’язків у зоні бойових дій обіцяють щоденну доплату — 3 300 гривень. На посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу.

Які ще спеціалісти потрібні в "Азові"

Нагадаємо, до лав "Азова" запрошують людей, які мають досвід роботи в IT. Йдеться про аналітиків розвідки.

Також у війську бракує діловодів-перекладачів. Обійняти таку посаду можуть ті, хто добре знає англійську.