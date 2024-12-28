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Кто имеет право на бронь от мобилизации в январе 2025 года

28 декабря 2024 07:30
Артем Кругленко - Редактор
Стало известно, кто сможет получить бронь от мобилизации в январе 2025 года
Мужчина в ТЦК Фото: Николаевский ТЦК и СП
Артем Кругленко - Редактор

В Украине продолжается полномасштабная война, а значит и всеобщая мобилизация. Однако работники ряда компаний, которые отвечают определенным критериям, имеют право на бронь от мобилизации.

Подробно об этом пишет издание "УНИАН".

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Кто имеет право на бронь от мобилизации

Недавно Кабинет министров Украины продлил действующее бронирование от мобилизации на один месяц, срок которого истекает в конце февраля 2025 года. После этого компании, которые пройдут пересмотр и получат право увольнять сотрудников от службы в ВСУ, смогут бронировать их на 12 месяцев.

Для этого годовые налоги и сборы компаний должны превышать 1,5 миллиона евро, а поступления в иностранной валюте должны превышать 1 миллион евро в год.

Также важно, чтобы компания имела статус стратегически важного предприятия для экономики или общин, регулярно платила ЕСВ и не имела долгов перед государством. Бронирование доступно также для резидентов, и кроме того для компаний, обеспечивающих мобильную связь или интернет.

Предприятия частной формы собственности, обеспечивающие среднюю зарплату работникам на уровне от 20 000 грн за последний квартал, которые своевременно уплачивают налоги и не имеют задолженностей, также могут претендовать на бронь от мобилизации. Этот критерий актуален для всех компаний.

До 28 февраля 2025 года все предприятия и организации, признанные критически важными, должны подтвердить свой статус, чтобы в дальнейшем иметь возможность бронировать работников.

Кто не будет иметь право получить бронь от мобилизации с 1 января

Граждане, не обновившие личные данные, либо которые не состоят на учете в территориальных центрах комплектования или находятся в розыске, не смогут претендовать на включение в списки для бронирования от мобилизации.

Чтобы работника государственных органов или предприятий, признанных критически важными, могли забронировать, его заработная плата должна составлять не менее 20 000 грн. Это правило не распространяется только на работников коммунальных служб или госструктур.

Полная бронь от мобилизации предоставляется ограниченному количеству лиц. Сюда входят высокопоставленные должностные лица, руководители районного и областного уровней, а также председатели советов в селах, поселках, районах и областях.

Дополнительно на бронь могут претендовать мэры городов, члены национальных советов и владельцы бенефициарных предприятий со статусом критически важных.

Работники обычных профессий тоже имеют шанс получить увольнение от службы, если они:

  • работают в топливно-энергетическом секторе на предприятиях с критически важным статусом;
  • являются сотрудниками специализированных учреждений Организации Объединенных Наций;
  • выполняют технические функции в компаниях, обеспечивающих услуги мобильной связи или интернета;
  • представляют международные организации.

Кроме того, частичное бронирование (до 50% работников) возможно для госслужащих, сотрудников правоохранительных структур, пожарных и спасателей.

Как узнать, есть ли бронь от мобилизации

Проверить, есть ли у вас бронь от мобилизации, можно несколькими способами. Полную и актуальную информацию можно получить, обратившись в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту регистрации.

Второй способ — спросить у своего работодателя, подавалась ли заявка на ваше бронирование. Ранее компании составляли списки работников и направляли их в соответствующие органы, отвечающие за подтверждение бронирования. Однако с введением новых правил процедура осуществляется через портал "Дія". Работодатель формирует заявку, которую рассматривают в течение 72 часов.

Если у компании нет кода ЕГРПОУ или на портале "Дія" невозможно подать список на бронирование, эта заявка направляется государственному органу, который определил предприятие критически важным. Дальнейшим процессом занимаются чиновники этого органа.

Третий вариант проверки — использование приложения "Резерв+". Он предоставляет доступ к актуальной информации из реестра, в частности, о наличии у вас отсрочки или бронирования.

Напомним, недавно мы писали о том, что иногда случаются обстоятельства, когда нужно аннулировать бронь работника. Как это сделать, какие основания и нюансы, рассказала юрист.

Также мы сообщали, что вчера Кабмин принял решение о бронировании священнослужителей от мобилизации. В постановлении говорится, что под него могут подпадать 50% религиозных организаций.

ВСУ бронирование война в Украине фронт Бронь от мобилизации

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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