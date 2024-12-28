Стало відомо, хто зможе отримати бронь від мобілізації в січні 2025 року

Чоловік у ТЦК. Фото: Миколаївський ТЦК та СП

В Україні продовжується повномасштабна війна, а отже й загальна мобілізація. Однак працівники низки компаній, які відповідають певним критеріям, мають право на бронь від мобілізації.

Детально про це пише видання "УНІАН".

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Хто має право на бронь від мобілізації

Нещодавно Кабінет міністрів України продовжив чинне бронювання від мобілізації на один місяць, термін якого спливає наприкінці лютого 2025 року. Після цього компанії, які пройдуть перегляд і отримають право звільняти своїх працівників від служби в ЗСУ, зможуть бронювати їх на 12 місяців.

Для цього річні податки і збори компаній повинні перевищувати 1,5 мільйона євро, а надходження в іноземній валюті мають бути понад 1 мільйон євро на рік

Також важливо, щоб компанія мала статус стратегічно важливого підприємства для економіки або громад, регулярно сплачувала ЄСВ і не мала боргів перед державою. Бронювання доступне також для резидентів, і крім того для компаній, які постачають мобільний зв’язок чи інтернет

Підприємства приватної форми власності, які забезпечують середню зарплату працівникам на рівні від 20 000 грн за останній квартал, своєчасно сплачують податки та не мають заборгованостей, також можуть претендувати на бронь від мобілізації. Цей критерій актуальний для всіх компаній.

До 28 лютого 2025 року всі підприємства та організації, визнані критично важливими, повинні підтвердити свій статус, щоб надалі мати можливість бронювати працівників.

Хто не матиме права отримати бронь від мобілізації з 1 січня

Громадяни, які не оновили особисті дані, не стоять на обліку в територіальних центрах комплектування або перебувають у розшуку, не зможуть претендувати на включення до списків для бронювання від мобілізації.

Для того щоб працівника державних органів чи підприємств, визнаних критично важливими, могли забронювати, його заробітна плата повинна становити щонайменше 20 000 грн. Це правило не поширюється лише на працівників комунальних служб чи держструктур.

Повна бронь від мобілізації надається обмеженій кількості осіб. Сюди входять високопосадовці, керівники районного та обласного рівнів, а також голови рад у селах, селищах, районах і областях.

Додатково на бронь можуть претендувати мери міст, члени національних рад та бенефіціарні власники підприємств зі статусом критично важливих.

Працівники звичайних професій теж мають шанс отримати звільнення від служби, якщо вони:

працюють у паливно-енергетичному секторі на підприємствах із критично важливим статусом;

є співробітниками спеціалізованих установ Організації Об'єднаних Націй;

виконують технічні функції в компаніях, що забезпечують послуги мобільного зв’язку чи інтернету;

представляють міжнародні організації.

Крім того, часткове бронювання (до 50% працівників) можливе для держслужбовців, співробітників правоохоронних структур, пожежників та рятувальників.

Як дізнатися, чи є бронь від мобілізації

Перевірити, чи маєте ви бронь від мобілізації, можна кількома способами. Найповнішу та найактуальнішу інформацію можна отримати, звернувшись до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації.

Інший спосіб — запитати свого роботодавця, чи подавалася заявка на ваше бронювання. Раніше компанії складали списки працівників і надсилали їх до відповідних органів, які відповідали за підтвердження бронювання. Однак із запровадженням нових правил, процедура здійснюється через портал "Дія". Роботодавець формує заявку, яку розглядають протягом 72 годин.

Якщо у компанії немає коду ЄДРПОУ або на порталі "Дія" неможливо подати список на бронювання, ця заявка спрямовується до державного органу, який визначив підприємство критично важливим. Подальшим процесом займаються чиновники цього органу.

Третій варіант перевірки — використання застосунку "Резерв+". Він надає доступ до актуальної інформації з реєстру, зокрема, про наявність у вас відстрочки або бронювання.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що інколи трапляються обставини, коли треба анулювати бронь працівника. Як це зробити, які є підстави та нюанси, розповіла юрист.

Також ми повідомляли, що вчора Кабмін ухвалив рішення про бронювання священнослужителів від мобілізації. У постанові сказано, що під нього можуть підпадати 50% релігійних організацій.