Выплаты для военных – основания для начисления выплат

Деньги для военных — от чего зависит размер выплат
Денежное довольствие военнослужащих Вооруженных сил Украины зависит от ряда факторов. Кроме должности, военного звания и условий военной службы, это еще и квалификация, ученая степень и ученое звание
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.
Денежное довольствие военнослужащих
Военнослужащие, проходящие службу в рядах Вооруженных сил Украины, получают регулярные выплаты — заработную плату и всевозможные доплаты.
Денежное обеспечение военнослужащих не одинаково, оно зависит от различных факторов и нюансов.
Факторы, влияющие на размер выплат военным
Прежде всего, размер денежного довольствия военнослужащих зависит от занимаемой должности, воинского звания, продолжительности, интенсивности и условий военной службы.
Кроме того, на размер денежных выплат влияют такие факторы, как:
- квалификация;
- научная степень;
- ученое звание военнослужащего.
Напомним, мы писали о том, когда поднимут зарплаты военнослужащим в Украине.
Также мы сообщали о дополнительных выплатах военнослужащим после ротации.
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