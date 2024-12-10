Выплаты для военных – основания для начисления выплат

Деньги для военнослужащих. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Денежное довольствие военнослужащих Вооруженных сил Украины зависит от ряда факторов. Кроме должности, военного звания и условий военной службы, это еще и квалификация, ученая степень и ученое звание

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

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Денежное довольствие военнослужащих

Военнослужащие, проходящие службу в рядах Вооруженных сил Украины, получают регулярные выплаты — заработную плату и всевозможные доплаты.

Денежное обеспечение военнослужащих не одинаково, оно зависит от различных факторов и нюансов.

Факторы, влияющие на размер выплат военным

Прежде всего, размер денежного довольствия военнослужащих зависит от занимаемой должности, воинского звания, продолжительности, интенсивности и условий военной службы.

Кроме того, на размер денежных выплат влияют такие факторы, как:

квалификация;

научная степень;

ученое звание военнослужащего.

Напомним, мы писали о том, когда поднимут зарплаты военнослужащим в Украине.

Также мы сообщали о дополнительных выплатах военнослужащим после ротации.