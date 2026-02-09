Видео
Главная Военная экономика "Азову" нужны аналитики разведки — какие условия работы и сколько платят

"Азову" нужны аналитики разведки — какие условия работы и сколько платят

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 03:26
Работа в Азове - какие условия предлагают аналитикам разведки
Военный проверяет дрон: Иллюстративное фото: Reuters

Бригада спецназначения "Азов" находится в поисках людей на должность аналитиков разведки. Для потенциальных кандидатов есть несколько условий — уметь пользоваться компьютером, иметь навыки программирования, опыт в IT и не только. За работу будут платить от 27 до 127 тысяч гривен в месяц. —

Соответствующая вакансия опубликована в субботу, 7 февраля, на сайте поиска работы Work.ua.

Читайте также:
"Азову" потрібні аналітики розвідки — з'явилась вакансія
Вакансия аналитика разведки в бригаде "Азов". Фото: скриншот

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности аналитиков разведки будет входить:

  • анализ разведывательных данных воздушной разведки, радиоразведки, оперативных источников;
  • учет и ведение служебной документации;
  • контроль и обеспечение работы отдела секции разведки.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

  • навыки работы с электронными таблицами, текстовыми редакторами;
  • навыки программирования на любом языке, или опыт работы в ИТ и/или опыт системного администрирования, построения локальных сетей будет существенным преимуществом;
  • опыт работы с радиостанциями, SDR приемниками, установка антенн радиосвязи;
  • опыт OSINT;
  • является уверенным пользователем ПК;

Зато бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:

  • официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.

Напомним, что кроме этой вакансии "Азову" нужны люди, которые знают конструкции аккумуляторных батарей. Речь идет об аккумуляторщиках.

Также мы писали, что бригаде нужны специалисты на должность автоэлектриков. Для того, чтобы устроиться, нужны соответствующие знания и минимум год опыта работы.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
