Робота в Азов — які умови пропонують аналітикам розвідки

Бригада спецпризначення "Азов" перебуває у пошуках людей на посаду аналітиків розвідки. Для потенційних кандидатів є декілька умов — вміти користуватися комп'ютером, мати навички програмування, досвід в IT і не тільки. За роботу платитимуть від 27 до 127 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована у суботу, 7 лютого, на сайті пошуку роботи Work.ua.

Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків аналітиків розвідки входитиме:

аналіз розвідувальних даних повітряної розвідки, радіорозвідки, оперативних джерел;

облік та ведення службової документації;

контроль та забезпечення роботи відділу секції розвідки.

Підійде кандидат на посаду, який має:

навички роботи з електронними таблицями, текстовими редакторами;

навички програмування будь-якою мовою, або досвід роботи в ІТ та/або досвід системного адміністрування, побудови локальних мереж буде суттєвою перевагою;

досвід роботи з радіостанціями, SDR приймачами, встановлення антен радіозвʼязку;

досвід OSINT;

є впевненим користувачем ПК;

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;

можливість переведення чинних військовослужбовців;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;

у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії "Азову" потрібні люди, які знають конструкції акумуляторних батарей. Мова йде про акумуляторників.

Також ми писали, що бригаді потрібні фахівці на посаду автоелектриків. Для того, щоб влаштуватися, потрібні відповідні знання та мінімум рік досвіду роботи.