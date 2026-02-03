Достойную зарплату предлагают автоэлектрикам в Азове — там открылась вакансия

Автоэлектрик занимается установкой аккумулятора. Иллюстративное фото: pexels.com

Бригаде спецназначения "Азов" ищет к себе на работу специалистов на должность автоэлектриков. Потенциальные кандидаты должны иметь соответствующие знания и минимум год опыта работы. За выполнение работ зарплата составит от 27 до 127 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua.

Вакансия автоэлектрика в "Азов". Фото: Скриншот

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности автоэлектриков будет входить:

диагностика и исправление неисправностей в системах автомобилей;

монтаж и замена электрических компонентов;

выполнение ремонтных работ согласно техническим требованиям;

использование специализированного оборудования и программного обеспечения для диагностики.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

опыт работы в сфере автоэлектрики от 1 года;

знание основных принципов работы электрических систем автомобилей;

умение самостоятельно диагностировать и исправлять неисправности;

умение работать со специализированным оборудованием;

ответственность, внимательность к деталям и желание постоянно совершенствовать свои навыки.

Зато бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:

официальная мобилизация до конца военного положения или контракт;

денежное обеспечение согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;

возможность перевода для действующих военнослужащих;

возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;

в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает электросварщиков. Среди обязанностей таких военных сварка металлических конструкций и корпусов бронированных машин.

Также мы сообщали, что в бригаду требуются анестезиологи. Занять такую должность могут те, кто имеет высшее медицинское образование и не менее года опыта работы по специальности.