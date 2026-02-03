Видео
Україна
Главная Военная экономика Автоэлектрикам предлагают хорошо заработать — вакансия в "Азове"

Автоэлектрикам предлагают хорошо заработать — вакансия в "Азове"

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 03:26
Достойную зарплату предлагают автоэлектрикам в Азове — там открылась вакансия
Автоэлектрик занимается установкой аккумулятора. Иллюстративное фото: pexels.com

Бригаде спецназначения "Азов" ищет к себе на работу специалистов на должность автоэлектриков. Потенциальные кандидаты должны иметь соответствующие знания и минимум год опыта работы. За выполнение работ зарплата составит от 27 до 127 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua.

Читайте также:
None - фото 1
Вакансия автоэлектрика в "Азов". Фото: Скриншот

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности автоэлектриков будет входить:

  • диагностика и исправление неисправностей в системах автомобилей;
  • монтаж и замена электрических компонентов;
  • выполнение ремонтных работ согласно техническим требованиям;
  • использование специализированного оборудования и программного обеспечения для диагностики.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

  • опыт работы в сфере автоэлектрики от 1 года;
  • знание основных принципов работы электрических систем автомобилей;
  • умение самостоятельно диагностировать и исправлять неисправности;
  • умение работать со специализированным оборудованием;
  • ответственность, внимательность к деталям и желание постоянно совершенствовать свои навыки.

Зато бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:

  • официальная мобилизация до конца военного положения или контракт;
  • денежное обеспечение согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
  • возможность перевода для действующих военнослужащих;
  • возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает электросварщиков. Среди обязанностей таких военных сварка металлических конструкций и корпусов бронированных машин.

Также мы сообщали, что в бригаду требуются анестезиологи. Занять такую должность могут те, кто имеет высшее медицинское образование и не менее года опыта работы по специальности.

ВСУ работа бригада "Азов" вакансии Рекрутинг
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
