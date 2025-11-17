Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает бухгалтерам учетной группы

Девушка-бухгалтер. Фото иллюстративное: pexels.com

Бригада спецназначения "Азов" приглашает в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в инвентаризации и ведении документации. Речь идет о бухгалтерах учетной группы (материальный учет).

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в четверг, 13 ноября.

Обязанности бухгалтера учетной группы

Бухгалтер учетной группы должен работать с первичной документацией, составлять мемориальные ордера, участвовать в проведении инвентаризации и составлять акты сверок.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей, которые имеют высшее образование по финансовому направлению, уверенно пользуются ПК и оргтехникой. Желательно иметь опыт работы бухгалтером и знать бухгалтерские программы.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам на должность официальное трудоустройство с полным социальным пакетом. Можно служить по контракту или официальной мобилизации до конца военного положения. Зарплата — 27–29 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в войско приглашают людей, которые будут отвечать на звонки. Речь идет об операторах горячей линии.

Также в "Азове" есть вакантные места для программистов. Ищут специалистов в области программирования.