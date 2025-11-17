Відео
"Азов" оприлюднив нову вакансію — шукають фінансистів

"Азов" оприлюднив нову вакансію — шукають фінансистів

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 03:26
Оновлено: 12:36
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує бухгалтерам облікової групи
Дівчина-бухгалтер. Фото ілюстративне: pexels.com

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на інвентаризації та веденні документації. Йдеться про бухгалтерів облікової групи (матеріальний облік). 

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в четвер, 13 листопада.

Читайте також:
"Азов" шукає бухгалтерів облікової групи
Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки бухгалтера облікової групи

Бухгалтер облікової групи має працювати з первинною документацією, складати меморіальні ордери, брати участь у проведенні інвентаризації та складати акти звірок.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей, які мають вищу освіту за фінансовим напрямком, впевнено користуються ПК і оргтехнікою. Бажано мати досвід роботи бухгалтером та знати бухгалтерські програми.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам на посаду офіційне працевлаштування з повним соціальним пакетом. Можна служити за контрактом або офіційною мобілізацією до кінця воєнного стану. Зарплата — 27–29 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, до війська запрошують людей, які відповідатимуть на дзвінки. Йдеться про операторів гарячої лінії

Також в "Азові" є вакантні місця для програмістів. Шукають фахівців у галузі програмування.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
