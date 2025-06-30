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Главная Туризм Потеряете тысячи гривен — схемы аферистов на Booking.com

Потеряете тысячи гривен — схемы аферистов на Booking.com

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 16:23
Схемы аферистов на Booking.com - как не потерять деньги
Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

В пик отпусков активизируются мошенники. Они постоянно придумывают новые схемы, чтобы выманить деньги путешественников.

Об этом пишет Daily Mail.

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Отмечается, что сейчас аферисты начали массово отправлять фальшивые сообщения и электронные письма с аккаунтов отелей на популярном сайте для бронирования жилья Booking.com.

Центр борьбы с мошенничеством предупреждает, что злоумышленники завладевают аккаунтами отелей и присылают сообщения клиентам через WhatsApp, электронную почту и приложение Booking.com.

В письмах отмечается, что карта клиента была отклонена или платежные данные нуждаются в проверке. Мошенники просят туристов ввести свои банковские реквизиты по фальшивой ссылке и воруют их средства.

Втратите тисячі гривень — популярні схеми шахраїв на Booking.com - фото 1
Сообщение от мошенников. Фото: скриншот

Но это не единственная схема, которой пользуются мошенники. Жертвам также присылают фальшивую ссылку на Booking.com на электронную почту. Когда клиенты переходят на веб-страницу, им предлагается "принять" файлы cookie для просмотра страницы. Когда путешественник соглашается, на компьютер загружаются вредоносные файлы, которые крадут персональную информацию.

Чтобы не потерять средства, никогда никому не передавайте номера кредитных карт по электронной почте, текстом, в чате или по телефону.

Мошеннические сообщения часто содержат призывы к действиям и могут содержать орфографические и грамматические ошибки. Если у Вас возникли сомнения, лучше свяжитесь с отелем или арендодателем.

Напомним, ранее тревел-блогер посоветовал, куда можно съездить этим летом в Украине. Также стюардесса рассказала, может ли молния ударить в самолет.

путешествие мошенничество банковские карты львів туризм війна отели
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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