Как убрать боль в ушах во время полета - советы стюардессы

Во время взлета и посадки самолета сильно меняется давление и человеку может быть очень дискомфортно. Очень часто пассажиры чувствуют боль в голове и ушах.

О том, как уменьшить боль рассказала опытная стюардесса tanya_ivanikhina_ в TikTok.

Болят уши в самолете

Одна из пользовательниц сети поинтересовалась у бортпроводницы, какие закапать капли, если в самолете очень сильно болят уши и голова. Стюардесса объяснила, что когда самолет взлетает и снижается, идет изменение давления и наша барабанная перепонка не успевает "становиться на место" и поэтому бывают неприятные ощущения в ухе. Чтобы избавиться от такой проблемы и выровнять перепонку, нужно широко зевать и глотать.

Однако бортпроводница предостерегла, что такие способы могут подойти далеко не всем. Тем, у кого слуховые органы изменены, летать трудно и лучше обратиться к врачу. Также стюардесса посоветовала избегать полетов во время сильной простуды.

Она объяснила, что сосудосуживающие капли могут помочь только в том случае, если ваша болезнь почти завершилась. Если же вы полетите в пик простуды — ваше состояние в разы ухудшится.

