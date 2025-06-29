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Главная Туризм Стюардесса поделилась советами, как не потерять связь за рубежом

Стюардесса поделилась советами, как не потерять связь за рубежом

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 20:58
Как подключиться к сети в другой стране - советы бортпроводницы
Туристка пользуется в путешествии телефоном. Фото: freepik.com

Путешествия — это всегда о новых впечатлениях, приключениях и, конечно же, вызовах. Один из них - как не потерять мобильную связь или доступ к Интернету за рубежом.

Опытная стюардесса tanya_ivanikhina_ в TikTok поделилась советами, чтобы ваш телефон не превратился в "кирпич" без сети.

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Как подключиться к сети в другой стране

Бортпроводница порекомендовала перед вылетом уточнить у своего оператора, подключен ли на вашем смартфоне роуминг.

Стюардесса также посоветовала обязательно отключить в настройках телефона автозагрузку фото и видео, ведь это незаметно будет "съедать" ваши средства на счету.

На крайний случай, лучше сделайте скриншоты ваших билетов на самолет и всех необходимых документов, ведь доступ к интернету в новой стране у Вас может появиться не сразу.

Представительница авиакомпании порекомендовала после прилета в другую страну сразу включить роуминг, выбрать сеть и перезагрузить свой смартфон. Также можно приобрести местные sim и e-sim карты.

@tanya_ivanikhina_

Самый популярный вариант - купить eSIM. Пробовали ею пользоваться? #стюардесазукраїни #авиация

♬ оригинальный звук - Твоя стюардесса Таня

Ранее мы подготовили для вас подборку из лучших украинских аквапарков. Также мы писали, что можно перевозить с собой через польскую границу.

путешествие связь смартфон заграница туризм
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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