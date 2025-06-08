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Главная Туризм Рай для гурманов — невероятный город в Испании

Рай для гурманов — невероятный город в Испании

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Дата публикации 8 июня 2025 13:27
Жемчужина в Испании с кухней для гурманов
Вечерняя Сарагоса. Фото: tripadvisor.com

Сарагоса является пятым по величине городом Испании. Однако город не уступает красотой более популярным направлениям — Мадриду и Барселоне.

Об этом пишет Daily Express.

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Эль Тубо — извилистый лабиринт улиц в старом городе, где вы можете перекусить свежими натуральными закусками с ледяным пивом или фруктовыми винами.

Настоящим гурманам стоит побывать в Bar Entalto, где подают ананасовые крокеты, а сомелье — Bodegas Almau, где представлено около 800 сортов вин.

Рай для гурманів — неймовірне місто в Іспанії - фото 1
Улочки Сарагоса. Фото: tripadvisor.com

Поклонникам традиционной кухни понравятся чесночные грибы в El Champi, а веганам стоит держаться подальше от плотоядного рая La Ternasca, где подают вкуснейшие пельмени с ягнятиной. А в La Republicana можно насладиться насыщенным хамоном иберико или испанской тортильей.

В Сарагосе сохранились древние руины римлян, которые позволяют окунуться в историческое прошлое — когда город был процветающей римской колонией. Визитной карточкой города является величественная Базилика Нуэстра-Сеньора-дель-Пилар, с которой открывается вид на реку Эбро, омывающую город.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как руку четырехлетнего малыша из Британии засосало в систему очистки бассейна в одном из отелей на Майорке. Также мы писали, почему в Китае не стоит помогать прохожим.

отдых еда отпуск Испания кухня
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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