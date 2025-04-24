За что могут оштрафовать в Ryanair - правила авиакомпании

Самолет авиакомпании Ryanair. Фото: thattravelista.com

Ryanair является одной из самых дешевых авиакомпаний мира, однако ценник на билет может быстро взлететь до небес, если путешественники не будут осторожными. Лоукостер взимает дополнительные сборы за нарушение правил.

Об этом пишет Daily Mail.

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Пассажирка Ryanair пожаловалась, что авиакомпания взыскала с нее 54 евро за то, что она взяла в самолет бутылку с водой.

По правилам Ryanair, все пассажиры могут бесплатно взять с собой в самолет один небольшой предмет ручной клади. Небольшая сумка "должна поместиться под сиденьем перед вами" и соответствовать жестким требованиям авиакомпании относительно размера (40 x 20 x 25 см).

Путешественники, которым нужно взять с собой больше вещей, могут приобрести билет "Приоритет", который дает право взять с собой дополнительную ручную кладь. Эта сумка может весить до 10 кг и помещаться в верхнем шкафчике самолета.

Однако на каждом рейсе есть только определенное количество билетов "Приоритет", и если путешественники не успеют их приобрести, они могут столкнуться со штрафом.

Девушка с чемоданом. Фото: Freepik

"Неприоритетные клиенты, которые приносят свой 10-килограммовый чемодан до выхода на посадку, могут зарегистрировать его, оплатив сбор в размере 54 евро-70 евро", — говорится в правилах компании.

Напомним, мы рассказывали, что лоукостер Ryanair может отменить часть рейсов в Испанию. Также мы писали, можно ли брать на борт самолета электронные сигареты.