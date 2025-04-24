Почему аэропорт может запретить делать фото

Аэропорт. Иллюстративное фото: Pexels

Пассажиров могут высадить из самолета, если они нарушат не слишком очевидное правило. В частности, которое касается фотографирования на взлетно-посадочной полосе.

Об этом пишет The Mirror US.

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Путешественник Джимми Митчелл был снят с рейса авиакомпании Jetstar из Сиднея в Брисбен и некоторое время должен был оставаться в терминале аэропорта.

Мужчина достал свой мобильный телефон, чтобы быстро сфотографировать жену и детей, когда они заходили на борт самолета. Джимми не знал, что во время заправки самолета было предупреждение о запрете пользоваться телефонами на взлетно-посадочной полосе. Из-за нарушения мужчину высадили из самолета.

Дело в том, что зоны безопасности и взлетно-посадочные полосы аэропортов — это места, где пассажиров просят прятать свои телефоны.

Пассажир пользуется телефоном. Иллюстративное фото: Pexels

Хотя закон не запрещает фотографировать в общественных местах, аэропорты являются частными предприятиями, а следовательно, оставляют за собой право запрещать фотографирование. В частности, в зонах таможенного контроля обычно накладываются ограничения на фото и видео.

Авиакомпания Jetstar объяснила, что использование телефонов на взлетно-посадочной полосе запрещено, "поскольку это рабочее пространство". Работники аэропорта напомнили клиентам об этом через громкоговорители во время выхода на посадку.

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