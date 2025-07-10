Новая Почта добавила удобную услугу для путешественников - детали

"Новая почта" запустила новую удобную услугу для туристов
"Новая почта" анонсировала новую услугу, которая будет очень удобной для туристов. В компании позволят клиентам на некоторое время оставлять свои личные вещи в отделениях, почтоматах или пунктах приема-выдачи.
Об этом говорится на сайте компании.
Как НП упростит жизнь путешественникам
В компании сообщили, что новая услуга "Пункт передачи" (Пункт хранения) предоставляет клиентам возможность оставить рюкзак, чемодан или посылку в отделении, почтомате или пункте приема-выдачи Новой почты для временного хранения или дальнейшей передачи получателю.
"Багаж (личные вещи) хранится в надежном месте на время ваших путешествий, командировок и других поездок. Вы можете оставить свои вещи на несколько часов или даже дней, не тратя время и усилия, нося их с собой", — подчеркнули в "Новой почте".
В рамках новой услуги НП допускается хранение документов, посылок и грузов, паллет, шин и дисков. В компании также обнародовали параметры вещей, которые принимают на хранение.
Стоимость такой услуги будет рассчитываться за каждое место отдельно. Ее будут высчитывать по формуле: Объемный вес (кг) = (Длина (см) × Ширина (см) × Высота (см)) / 4 000 или объем груза (м³) × 250. Сумма охватывает период хранения продолжительностью 7 дней. С восьмого дня будет начисляться дополнительная плата.
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