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Главная Туризм "Новая почта" запустила новую удобную услугу для туристов

"Новая почта" запустила новую удобную услугу для туристов

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 15:35
Новая Почта добавила удобную услугу для путешественников - детали
Маленькая туристка пакует вещи. Фото: pexels.com

"Новая почта" анонсировала новую услугу, которая будет очень удобной для туристов. В компании позволят клиентам на некоторое время оставлять свои личные вещи в отделениях, почтоматах или пунктах приема-выдачи.

Об этом говорится на сайте компании.

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В компании сообщили, что новая услуга "Пункт передачи" (Пункт хранения) предоставляет клиентам возможность оставить рюкзак, чемодан или посылку в отделении, почтомате или пункте приема-выдачи Новой почты для временного хранения или дальнейшей передачи получателю.

"Багаж (личные вещи) хранится в надежном месте на время ваших путешествий, командировок и других поездок. Вы можете оставить свои вещи на несколько часов или даже дней, не тратя время и усилия, нося их с собой", — подчеркнули в "Новой почте".

В рамках новой услуги НП допускается хранение документов, посылок и грузов, паллет, шин и дисков. В компании также обнародовали параметры вещей, которые принимают на хранение.

Стоимость такой услуги будет рассчитываться за каждое место отдельно. Ее будут высчитывать по формуле: Объемный вес (кг) = (Длина (см) × Ширина (см) × Высота (см)) / 4 000 или объем груза (м³) × 250. Сумма охватывает период хранения продолжительностью 7 дней. С восьмого дня будет начисляться дополнительная плата.

"Нова пошта" запустила нову зручну послугу для туристів - фото 1
Параметры вещей, которые НП принимает на хранение. Фото: novaposhta.ua

Напомним, мы рассказывали об июльских праздниках в разных странах Европы. Также опытный турист предостерег от популярной схемы мошенников в Испании.

путешествие отпуск Новая почта вещи туризм
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
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