Почему стоит посетить Венецию - советы туристам

Гранд-канал в Венеции. Фото: mojapl.com

Для путешествия влюбленных не найти лучшего места, чем Италия. Одним из самых романтичных уголков мира является Венеция.

Об этом пишет Express.

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Венеция — один из самых знаковых городов Европы и мира, с его запутанной сетью каналов, соединенных 472 мостами.

Всемирно известный Гранд-канал — крупнейший из водных артерий города, вдоль которого расположено более 170 зданий, некоторым из которых более 700 лет. Его виды создают идеальную атмосферу для уютного ужина, романтической прогулки или даже для предложения руки и сердца.

Неудивительно, что город стал любимым местом режиссеров всего мира. В Венеции снимали фильм "Летом" 1955 года, "Турист" и "Казино "Рояль" 2006 года.

Венеция, которую еще называют "Плавучим городом", "Городом каналов" и "Королевой Адриатики", ежегодно принимает до 30 миллионов туристов.

Невероятная площадь Сан-Марко, которую также называют площадью Святого Марка — еще одно место, которое обязательно стоит посетить туристам в Венеции. Над ней возвышается 1000-летняя базилика Святого Марка, и куда бы вы ни посмотрели, вы увидите невероятные достопримечательности, в частности, Часовая башня, Кампанила и Пьяцетта ди Сан-Марко.

Однако не стоит ограничиваться только центром города. Каждый уголок Венеции наполнен романтикой и изысканной архитектурой, поэтому прогуляйтесь и насладитесь уютными улочками итальянского города.

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