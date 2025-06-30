В Турции пожары - куда не стоит лететь

На одном из популярных курортов Турции бушуют сильные пожары
Лесные пожары охватили оживленный прибрежный турецкий город Измир. Местный аэропорт Аднана Мендереса временно приостановил все рейсы.
Об этом пишет Daily Express.
Один из аэропортов Турции отменил рейсы
Туристы пытаются вернуться домой из популярного места отдыха и вынуждены ждать, пока пожарные поборют ужасный огонь
По данным Flightradar, сегодня уже отменен рейс в Ганновер в 21:00, а также рейс в Кельн в 9:05. Кроме того, отменен рейс на 9.15 вечера в Трабзон.
Туристы обожают Измир за его античные памятники, красивые базары и живописное побережье Эгейского моря.
Рейсы в аэропорту Аднан Мендерес остановлены из-за пожара в Измире Gaziemir. pic.twitter.com/ugzmcYOMtK- Новости (@1880News) 29 июня 2025 г.
Из-за продолжающихся лесных пожаров в Измире аэропорт Аднан Мендерес временно закрыт для полетов. ⤵️- Private Justice Account (@wetrustinanonym) 29 июня 2025 года
Это критическая ситуация, влияющая на путешествия и безопасность! 🔥🛬🇹🇷 #İzmir #ForestFires #AdnanMenderesAirport #FlightClosure #Turkey #Wildfires #AirportShutdown #SafetyFirst... pic.twitter.com/C2MskFRR3u
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