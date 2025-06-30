Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВкусШоу-бизнес 1КиноШоу-бизнесНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Шоу-бизнес
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Туризм На одном из популярных курортов Турции бушуют сильные пожары

На одном из популярных курортов Турции бушуют сильные пожары

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 11:47
В Турции пожары - куда не стоит лететь
Пожары Измира. Фото: Reuters

Лесные пожары охватили оживленный прибрежный турецкий город Измир. Местный аэропорт Аднана Мендереса временно приостановил все рейсы.

Об этом пишет Daily Express.

Реклама
Читайте также:

Один из аэропортов Турции отменил рейсы

Туристы пытаются вернуться домой из популярного места отдыха и вынуждены ждать, пока пожарные поборют ужасный огонь

По данным Flightradar, сегодня уже отменен рейс в Ганновер в 21:00, а также рейс в Кельн в 9:05. Кроме того, отменен рейс на 9.15 вечера в Трабзон.

Туристы обожают Измир за его античные памятники, красивые базары и живописное побережье Эгейского моря.

Напомним, мы рассказывали, что в одной из стран Европы ввели новые штрафы для туристов. Также мы писали, где на Кировоградщине хорошо клюет.

Турция авиарейсы пожар курорты туризм инцидент
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации