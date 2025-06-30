В Турции пожары - куда не стоит лететь

Пожары Измира. Фото: Reuters

Лесные пожары охватили оживленный прибрежный турецкий город Измир. Местный аэропорт Аднана Мендереса временно приостановил все рейсы.

Об этом пишет Daily Express.

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По данным Flightradar, сегодня уже отменен рейс в Ганновер в 21:00, а также рейс в Кельн в 9:05. Кроме того, отменен рейс на 9.15 вечера в Трабзон.

Туристы обожают Измир за его античные памятники, красивые базары и живописное побережье Эгейского моря.

Рейсы в аэропорту Аднан Мендерес остановлены из-за пожара в Измире Gaziemir. pic.twitter.com/ugzmcYOMtK - Новости (@1880News) 29 июня 2025 г.

Напомним, мы рассказывали, что в одной из стран Европы ввели новые штрафы для туристов. Также мы писали, где на Кировоградщине хорошо клюет.