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Главная Туризм Дерун, кот и бабушка — ТОП-3 необычных памятников Украины

Дерун, кот и бабушка — ТОП-3 необычных памятников Украины

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 20:57
Необычные скульптуры в Украине - подборка для туристов
Памятник бабушке. Фото: Фото: travels.in.ua

Мы привыкли видеть памятники историческим фигурам и художникам, однако украинцы достаточно креативны. В некоторых уголках нашей страны можно встретить необычные скульптуры.

Подборкой поделился телеграмм-канал "Путешествуем по Украине".

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Памятник коту Пантелеймону в Киеве

Пушистик в металле расположен напротив ресторана "Пантагрюэль" в Золотоворотском сквере. Его создали в 1998 году в честь кота Пантюши. Пушистик был любимцем киевлян и жил в этом ресторане. Любимец трагически погиб из-за пожара. Чтобы почтить животное, местные жители поставили памятник за свой счет.

Дерун, кіт та бабуся — ТОП-3 незвичайних пам'ятників України - фото 1
Памятник коту Пантелеймону. Фото: kyivmaps.com

Памятник деруну в Коростене

Памятник открыли в 2009 году к Международному фестивалю дерунов, который ежегодно собирает тысячи поклонников этого блюда. Скульптура создана в виде макитры с ароматными дерунами.

Дерун, кіт та бабуся — ТОП-3 незвичайних пам'ятників України - фото 2
Памятник деруну в Коростене. Фото: travels.in.ua

Памятник бабушке с семечками в Горишних Плавнях

Скульптуру бабушки с семенами и котиком на лавочке установили прямо в сердце города. Ранее на месте памятника располагался стихийный рынок с бабушками. Сколько патрульные не пытались, но им так и не удалось заставить стариков покинуть это место, поэтому непреклонным бабушкам местные жители установили памятник.

Дерун, кіт та бабуся — ТОП-3 незвичайних пам'ятників України - фото 3
Памятник бабушке. Фото: Фото: travels.in.ua

Ранее мы подготовили для вас подборку из лучших украинских аквапарков. Также мы писали, где на Кировоградщине хорошо клюет.

путешествие Украина памятник туризм кот
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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