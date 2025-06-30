Необычные скульптуры в Украине - подборка для туристов

Памятник бабушке. Фото: Фото: travels.in.ua

Мы привыкли видеть памятники историческим фигурам и художникам, однако украинцы достаточно креативны. В некоторых уголках нашей страны можно встретить необычные скульптуры.

Подборкой поделился телеграмм-канал "Путешествуем по Украине".

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Памятник коту Пантелеймону в Киеве

Пушистик в металле расположен напротив ресторана "Пантагрюэль" в Золотоворотском сквере. Его создали в 1998 году в честь кота Пантюши. Пушистик был любимцем киевлян и жил в этом ресторане. Любимец трагически погиб из-за пожара. Чтобы почтить животное, местные жители поставили памятник за свой счет.

Памятник коту Пантелеймону. Фото: kyivmaps.com

Памятник деруну в Коростене

Памятник открыли в 2009 году к Международному фестивалю дерунов, который ежегодно собирает тысячи поклонников этого блюда. Скульптура создана в виде макитры с ароматными дерунами.

Памятник деруну в Коростене. Фото: travels.in.ua

Памятник бабушке с семечками в Горишних Плавнях

Скульптуру бабушки с семенами и котиком на лавочке установили прямо в сердце города. Ранее на месте памятника располагался стихийный рынок с бабушками. Сколько патрульные не пытались, но им так и не удалось заставить стариков покинуть это место, поэтому непреклонным бабушкам местные жители установили памятник.

Памятник бабушке. Фото: Фото: travels.in.ua

Ранее мы подготовили для вас подборку из лучших украинских аквапарков. Также мы писали, где на Кировоградщине хорошо клюет.