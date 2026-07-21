Защитное стекло может ухудшить работу смартфона: три основных недостатка

Защитная пленка для смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

Защитное стекло или пленка могут уберечь дисплей смартфона от царапин и повреждений. В то же время установка такого аксессуара иногда влияет на внешний вид экрана и удобство использования устройства.

О недостатках защитных пленок и стекол для смартфона пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Защитное стекло требует дополнительного ухода

Качество защитного покрытия напрямую влияет на то, как часто его придется очищать или заменять.

Несмотря на свое назначение, пленки и защитное стекло также могут поцарапаться. В таком случае дисплей смартфона остается неповрежденным, но сам аксессуар постепенно теряет привлекательный вид.

Клеевой слой также не вечен. Со временем под края и углы защитного покрытия могут попадать пыль и мелкий мусор.

Кроме того, каждое снятие старого стекла и установка нового создает небольшой риск повредить экран или корпус устройства.

Меняется внешний вид и ощущения от экрана

Поверхность защитной пленки или стекла может ощущаться менее приятной и естественной, чем оригинальный дисплей смартфона. Некоторые покрытия со временем меняют цвет, покрываются царапинами и делают изображение менее четким.

Чтобы сохранить аккуратный вид телефона, поврежденное стекло придется периодически менять, что требует дополнительных затрат.

Проблемы могут возникнуть и при установке. Если наклеить покрытие неровно, под ним останутся пузырьки воздуха, пыль или другие заметные дефекты.

Может ухудшиться чувствительность сенсора

Некоторые защитные пленки способны снижать чувствительность дисплея к нажатиям и жестам. Чаще всего это происходит с дешевыми пластиковыми пленками, между которыми и экраном может образоваться воздушный зазор. Из-за этого пользователю иногда приходится сильнее нажимать на экран или повторять свайпы, чтобы смартфон отреагировал.

Это не означает, что от защитного стекла нужно полностью отказаться. Однако перед покупкой стоит проверить качество покрытия, его совместимость с конкретной моделью телефона и наличие олеофобного слоя.

Ранее Новини.LIVE писали, что дисплей смартфона быстро покрывается пылью, отпечатками пальцев и другими следами повседневного использования. В то же время неподходящие средства и материалы для очистки могут поцарапать экран или повредить его защитное покрытие.

Также Новини.LIVE сообщали, что длительное использование смартфона может вызвать сухость и усталость глаз, размытость изображения, головную боль и повышенную чувствительность к свету. Темный режим может быть удобнее при определенных условиях, однако не всегда снижает нагрузку на зрение лучше, чем светлая тема.