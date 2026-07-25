Wi-Fi или интернет-кабель: какое подключение обеспечит стабильный просмотр Smart TV
Зависание видео и внезапное ухудшение качества изображения на Smart TV не всегда связаны со скоростью тарифного плана. На стабильность просмотра также влияет способ подключения телевизора к домашней сети.
О том, что лучше использовать для Smart TV — Wi-Fi или Ethernet, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на SlashGear.
Что лучше для телевизора — Wi-Fi или Ethernet
Для максимально стабильного просмотра контента лучше подходит проводное подключение через Ethernet. На него меньше влияют стены, препятствия и другие домашние устройства, которые одновременно используют пропускную способность сети.
Для воспроизведения потокового видео, даже в формате 4K, не всегда требуется чрезвычайно высокая скорость. Однако нестабильный сигнал Wi-Fi может вызывать буферизацию и задержки.
Ethernet не гарантирует полного отсутствия проблем, но обычно обеспечивает более надежное и стабильное соединение. В то же время Wi-Fi остается более удобным вариантом, если роутер расположен далеко от телевизора или проложить кабель в помещении сложно.
Беспроводного подключения может быть достаточно, если телевизор используется для стриминга нечасто, а к сети подключено немного других устройств.
Какие есть альтернативы Ethernet-кабелю
Подключить Smart TV к проводной сети можно не только с помощью прямого кабеля от роутера.
Адаптеры MoCA используют коаксиальные кабели, которые обычно применяются для кабельного телевидения. Они позволяют передавать интернет-сигнал между комнатами без прокладки отдельного Ethernet-кабеля.
Еще одним вариантом являются адаптеры Powerline. Они подключаются к розеткам и передают сетевой сигнал через домашнюю электропроводку. В то же время стабильность такого соединения может ухудшаться из-за электрических помех.
Как улучшить беспроводное подключение телевизора
Если использовать кабель невозможно, стабильность сигнала может улучшить Mesh Wi-Fi-система.
Она состоит из нескольких устройств, которые работают вместе и расширяют покрытие беспроводной сети. Телевизор при этом подключается к самому сильному доступному сигналу.
Mesh-система особенно полезна в больших домах или помещениях, где стены и значительное расстояние до роутера создают зоны со слабым покрытием.
Для устранения одной проблемной зоны также можно использовать Wi-Fi-усилитель. Он подключается к розетке и ретранслирует сигнал роутера.
Однако усилитель может снижать скорость, поскольку данные проходят через дополнительное устройство. Поэтому для стабильного просмотра видео в формате 4K Mesh Wi-Fi часто будет более надежным решением.
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