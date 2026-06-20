Возвращение кнопочных телефонов: почему стоит перейти на них

Кнопочные телефоны. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

Смартфон давно стал главным устройством для повседневной жизни, но вместе с ним появилась и постоянная усталость от лент, уведомлений и бесконечного пребывания в сети. Именно поэтому кнопочные телефоны снова могут стать вариантом для тех, кто хочет меньше зависеть от экрана, но не готов полностью отказываться от связи.

О том, почему стоит перейти на кнопочный телефон в 2026 году, пишет редакция Новини.LIVE.

Дольше работает без зарядки

Одно из главных преимуществ кнопочных телефонов — длительная автономность. У них нет больших дисплеев с высокой частотой обновления и тяжелого программного обеспечения, поэтому они расходуют значительно меньше энергии.

Время работы зависит от конкретной модели, но многие такие устройства могут проработать около недели без подзарядки.

Даже если батарея в кнопочном телефоне имеет меньшую ёмкость, чем у смартфона, экономное потребление энергии позволяет заряжать его реже.

Занимает меньше места

Крупные смартфоны не всегда удобно носить с собой. Они могут плохо помещаться в кармане, из-за чего приходится подбирать одежду с более просторными карманами.

Компактный кнопочный телефон решает эту проблему. Его легче брать с собой на пробежку, держать в руке и использовать одной рукой.

Благодаря небольшим размерам такое устройство не доставляет дискомфорта и подходит для различных условий использования.

Меньше отслеживает активность

Владельцы смартфонов часто замечают, что после разговоров на определенные темы в приложениях появляется похожая реклама. Это связывают с тем, что смартфоны активно собирают данные о предпочтениях пользователей.

Кнопочные телефоны на Android могут поддерживать WhatsApp, Messenger и другие приложения крупных компаний, поэтому говорить о полной конфиденциальности не стоит. Впрочем, такие устройства не располагают столь широким набором инструментов для отслеживания местоположения, истории покупок или контента, который просматривает пользователь.

Именно поэтому кнопочный телефон может раскрыть о своём владельце гораздо меньше, чем современный смартфон.

Ранее Новини.LIVE писали, что на экране смартфона иногда появляется маленькая цветная точка, которую легко не заметить или проигнорировать. На самом деле именно она может подсказать, что какое-то приложение получило доступ к камере, микрофону или другому чувствительному датчику.

Также Новини.LIVE рассказывали, что смартфон, как и другие электронные устройства, нуждается в периодическом полном выключении. Специалисты советуют делать это хотя бы раз в неделю, независимо от того, использует ли пользователь устройство на Android или iPhone.