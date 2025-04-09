Google предупреждает — украинцам необходимо срочно обновить свои Android-устройства

Сообщение о доступном обновлении на экране Android-смартфона. Фото: скриншот/YouTube

Компания Google обнаружила две чрезвычайно опасные уязвимости в смартфонах на Android, позволяющие хакерам получить доступ к устройствам. В целом специалисты насчитали 62 уязвимости, однако именно эти две представляют особую угрозу.

Об этом пишет GSMinfo.

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Найденные "дыры" в коде активно использовались для "адресных взломов" с помощью инструментария израильской компании Cellebrite, которая известна решениями для цифровой криминалистики.

Один из наиболее критических пробелов (CVE-2024-53197) обнаружен в драйвере USB-audio (ALSA): он позволяет получить повышенные привилегии, особенно в сочетании с уязвимостями CVE-2024-53104 и CVE-2024-50302, исправленными лишь недавно. Еще один серьезный пробел — CVE-2024-53150, который также способен предоставить злоумышленникам полный контроль над устройством.

Такие уязвимости используют преимущественно против людей, чей смартфон может содержать ценную или конфиденциальную информацию. Однако рискуют все, кто не устанавливает обновления системы. Некоторые пользователи отключают их, чтобы экономить трафик или память, но, учитывая ситуацию, это крайне опасно.

Чтобы избежать возможных проблем, необходимо:

включить автоматические обновления в настройках телефона или вручную проверить их наличие;

если доступно обновление ОС — установить его как можно быстрее;

убедиться, что используется поддерживаемая версия Android. Чем старее система, тем больше риск, ведь Google больше не выпускает для нее патчи безопасности.

Google не раскрывает всех технических деталей, но отмечает, что пользователи, которые регулярно устанавливают обновления, более защищены от потенциального взлома.

Напомним, Samsung официально начала развертывание One UI 7 с Android 15 для некоторых устройств компании. Со временем обновление станет доступным для более широкого круга пользователей.

Также мы писали, что не всегда надпись "Система обновлена" на Android является правдой. Обычно может показаться, что вы имеете все необходимые обновления, однако некоторые из них могут остаться незамеченными.