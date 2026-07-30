"Тризуб" на USB-кабеле скрывает важную информацию: что означает этот символ

Символ трезубца на USB-кабелях. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

Обозначения возле USB-портов помогают определить их возможности ещё до подключения устройства. Одним из самых распространённых символов является значок в форме трезубца с тремя разными наконечниками.

О том, что означает символ трезубца возле USB-порта и как различать другие обозначения, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Что означает символ трезубца на USB-порте

Трезубец является общепринятым логотипом стандарта USB. От большого круга в нижней части символа отходят три линии, которые заканчиваются кругом, треугольником и квадратом.

Различные фигуры призваны подчеркнуть универсальность технологии, поскольку USB используется для подключения большого количества устройств.

Базовый символ без дополнительных букв и цифр обычно указывает на USB 2.0, также известный как High-Speed USB. Максимальная скорость передачи данных для этого стандарта составляет до 480 Мбит/с.

Если рядом с трезубцем есть обозначение "SS", это означает SuperSpeed USB, как правило, USB 3.0 или USB 3.1. Такой порт может поддерживать скорость до 5 Гбит/с или более в зависимости от дополнительной маркировки.

Цифры рядом с символом показывают максимальную скорость передачи данных. Например, обозначение "40" может означать USB4 со скоростью до 40 Гбит/с, а "20" — до 20 Гбит/с.

Трезубец внутри значка батареи означает, что порт может поддерживать зарядку устройств в режиме сна или технологию USB Power Delivery.

Что означают другие символы и цвета USB

Молния возле USB-порта обычно указывает на поддержку быстрой зарядки. Обозначение DisplayPort означает, что через USB-C можно передавать видеосигнал в режиме DisplayPort Alternative Mode.

Сочетание символа "SS", трезубца, цифры и значка батареи может одновременно указывать на поддержку SuperSpeed, определённую скорость передачи данных и зарядку.

Различить поколения USB иногда помогает и цвет разъема. Синий порт обычно обозначает USB 3.0 SuperSpeed, тогда как черный часто используется для USB 2.0.

Выбор порта имеет значение при копировании больших файлов или зарядке устройства. Если накопитель и кабель поддерживают более высокую скорость, подключение к новому USB-порту позволит полнее использовать их возможности.

Подключение к более старому порту не повредит устройство, однако может ограничить скорость передачи данных и зарядки.

Ранее Новини.LIVE писали, что во многих домах скапливаются кабели от старых смартфонов, компьютеров, телевизоров и другой электроники. Некоторые из них еще могут пригодиться, тогда как устаревшие или поврежденные аксессуары только занимают место.

Также Новини.LIVE рассказывали, что возможности USB-порта на телевизоре не ограничиваются подключением флешки или зарядкой смартфона. В зависимости от модели устройства разъем может поддерживать и другие полезные функции.