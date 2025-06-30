Немые звонки на телефон — для чего делают вызов и молчат

Смартфон в руках. Фото: Freepik

Немые телефонные звонки преследуют абонентов уже несколько лет: в течение дня на смартфон может поступать несколько "пустых" вызовов подряд. Несмотря на отсутствие разговора, такие звонки имеют вполне конкретную цель — проверить, активен ли ваш номер и отвечает ли на него живой человек.

Об этом пишет Gazeta.ua.

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Как работают "немые" звонки и кому они нужны

Специалисты выделяют две категории таких вызовов. В первом случае абонент физически не успевает ответить: сигнал длится всего секунду, после чего система сразу сбрасывает звонок. Так оператор IP-телефонии автоматически тестирует, существует ли номер, а активные контакты потом продают компаниям, которые занимаются массовыми рассылками SMS или звонков.

Во втором случае вызов длится дольше, и человек успевает поднять трубку, но слышит лишь тишину. Алгоритм опять фиксирует, что абонент жив и готов говорить, добавляя номер в "теплую" базу. Продвинутые системы с помощью распознавания речи определяют пол и примерный возраст собеседника — такой сегментированный список стоит спамерам дороже, ведь позволяет целенаправленно атаковать конкретные группы пользователей.

Перезванивать на неизвестные номера бесполезно: они часто принадлежат не конкретным людям, а арендованным у провайдеров виртуальным линиям. Привлечь таких дельцов к ответственности почти невозможно.

Как реагировать на "немые" вызовы

Брать ли трубку с незнакомого номера — личное решение абонента: на той стороне провода может быть и родственник, который срочно одалживает чужой телефон. Если все же отвечаете, дождитесь первой реплики собеседника и не спешите говорить "да" или "алло" — это позволит понять, звонит ли робот или живой человек.

Заметьте, что "немые" звонки иногда вызывает и технический сбой IP-телефонии. Для дополнительной защиты установите мобильное приложение-антиспам: оно заранее подскажет, кто звонит, и поможет решить, стоит ли отвечать.

Напомним, вскоре украинцы больше не будут получать назойливых рекламных звонков и мошеннических предложений. Министерство цифровой трансформации предоставило мобильным операторам инструменты для автоматической блокировки спам-вызовов.

Также мы писали, что избавиться от нежелательных вызовов можно и самостоятельно. Android и iOS предусматривают встроенные функции блокировки номеров и фильтрации звонков, доступные без дополнительных приложений.