Старый роутер может открыть мошенникам доступ к сети: что стоит проверить

Wi-Fi-роутер, настройка Wi-Fi-роутера. Фото: Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

Wi-Fi-роутер может годами работать без заметных сбоев, поэтому пользователи редко задумываются о его обновлении. Однако прекращение программной поддержки постепенно превращает старое устройство в уязвимое место домашней сети.

О том, безопасно ли пользоваться роутером, который больше не получает обновлений прошивки, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Почему роутеру нужны обновления прошивки

Обновления программного обеспечения роутера работают по тому же принципу, что и обновления смартфона или компьютера. Они могут добавлять новые функции, улучшать совместимость с устройствами и устранять обнаруженные уязвимости.

Большинство производителей поддерживают маршрутизаторы примерно от трех до семи лет. Поэтому владельцам устройств, приобретенных более пяти лет назад, стоит проверить, продолжает ли производитель выпускать для них новые прошивки.

Чем опасен роутер без поддержки

Даже после прекращения поддержки роутер может нормально раздавать интернет. Однако новые уязвимости останутся неисправленными, а риск взлома со временем будет только расти.

Получив доступ к роутеру, злоумышленники могут перенаправлять пользователя на вредоносные сайты, пытаться похитить пароли и банковские данные или атаковать другие устройства в домашней сети.

Скомпрометированный маршрутизатор также могут использовать в качестве прокси-сервера для посторонней или незаконной деятельности.

Старые модели зачастую не поддерживают современные стандарты шифрования и дополнительные функции безопасности, что еще больше облегчает потенциальные атаки.

Внешне устройство может продолжать работать как обычно, поэтому владелец не всегда замечает постороннее вмешательство.

Злоумышленники могут использовать функции удаленного управления или добавлять собственные криптографические ключи, чтобы сохранить доступ к устройству даже после устранения отдельных уязвимостей.

Поэтому предотвратить взлом обычно проще, чем потом восстанавливать контроль над всей домашней сетью.

Когда старый роутер лучше заменить

Если производитель официально прекратил поддержку модели, самым безопасным решением будет покупка нового маршрутизатора.

Современное устройство может получать актуальные патчи безопасности, поддерживать новые стандарты шифрования и обеспечивать лучшую совместимость с телефонами, компьютерами и техникой "умного дома".

Обновление также может повысить скорость сети и уменьшить задержки, если старый роутер стал "узким местом" интернет-соединения.

При выборе новой модели стоит обращать внимание на заявленный срок поддержки, функцию QoS, гостевую сеть, современное шифрование, а также количество LAN- и USB-портов.

Ранее Новини.LIVE писали, что ежедневное отключение Wi-Fi-роутера на ночь обычно не приносит заметной пользы. Современные модели потребляют немного электроэнергии, а регулярное отключение от сети в отдельных случаях может негативно влиять на работу устройства.

Также Новини.LIVE рассказывали, что старый Wi-Fi-роутер можно использовать и после покупки новой модели. Его можно настроить как усилитель сигнала, чтобы улучшить покрытие в комнатах со слабой связью или устранить "мертвые зоны".