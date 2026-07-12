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Главная Технологии 5 полезных функций роутера, которыми почему-то никто не пользуется

5 полезных функций роутера, которыми почему-то никто не пользуется

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2026 16:32
Ваш роутер способен на большее: 5 функций, которыми почти никто не пользуется
Подключение интернет-кабеля и Wi-Fi-роутера. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Современный Wi-Fi-роутер может не только обеспечивать доступ к интернету, но и повышать безопасность домашней сети, распределять скорость между устройствами и даже работать с хранилищами данных или принтерами. Однако многие пользователи не используют эти возможности, хотя их настройка часто занимает всего несколько минут.

О пяти полезных функциях Wi-Fi-роутера, о которых часто забывают, рассказывает редакция Новини.LIVE.

Гостевая сеть

Эта функция создает отдельное Wi-Fi-подключение для гостей и не дает им доступа к вашим компьютерам, NAS-хранилищам и другим "умным" устройствам в домашней сети.

В веб-интерфейсе роутера можно установить отдельное имя и пароль, ограничить время работы такой сети и задать лимит скорости.

Фильтрация по MAC-адресам

Каждое устройство имеет собственный MAC-идентификатор, который можно добавить в список разрешенных гаджетов.

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В таком случае даже знание пароля от Wi-Fi не позволит постороннему устройству подключиться к сети, если его MAC-адрес не авторизован. При этом смартфоны, использующие случайные MAC-адреса, могут потребовать дополнительной настройки.

Приоритезация трафика QoS

Функция QoS помогает распределять пропускную способность между различными задачами и устройствами.

Например, видеозвонки, онлайн-игры или стриминг можно сделать приоритетными, тогда как фоновые загрузки будут использовать только свободную часть канала.

Это особенно полезно, когда несколько человек одновременно пользуются интернетом для разных задач.

USB-порт на роутере

Через USB-порт к совместимому роутеру можно подключить внешний диск и создать общее сетевое хранилище для домашних устройств.

Также порт можно использовать для 4G-модема в качестве резервного канала доступа к интернету или для подключения принтера, чтобы сделать его доступным для других гаджетов в сети.

Мониторинг подключенных устройств

В панели управления роутером можно увидеть, какие устройства сейчас подключены к домашней сети.

Некоторые модели также могут отправлять push-уведомления о новых подключениях через фирменное приложение. Периодическая проверка списка помогает быстро заметить посторонние гаджеты, которые пользуются вашим Wi-Fi.

Чтобы найти эти функции, обычно достаточно открыть веб-интерфейс роутера по адресу, указанному на его наклейке, или воспользоваться онлайн-инструкцией для конкретной модели.

Ранее Новини.LIVE писали, что для быстрого и стабильного Wi-Fi дома не обязательно покупать Mesh-систему — с этим может справиться и обычный роутер. В рейтинге Consumer Reports наивысшую оценку среди таких моделей получило устройство не от TP-Link или Netgear.

Также Новини.LIVE рассказывали, что старому Wi-Fi-роутеру можно найти полезное применение даже после покупки нового. Его можно настроить в качестве усилителя сигнала, чтобы улучшить покрытие в комнатах со слабым сигналом или устранить "мертвые зоны".

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Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
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