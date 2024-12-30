Киевстар и Starlink — украинцы смогут использовать спутниковую связь в 2025 году

Starlink на крыше дома. Фото: скриншот/YouTube

Крупнейший оператор мобильной связи в Украине "Киевстар" подписал соглашение со Starlink Илона Маска. В следующем году введут услуги спутниковой сотовой связи, а телекоммуникационную инфраструктуру разместят вне зоны досягаемости российских атак.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Соглашение позволит абонентам Киевстара использовать связь из космоса, когда наземная сеть не сможет обслуживать территорию. Планируется предложить обмен текстовыми сообщениями по этой технологии в четвертом квартале 2025 года, а на следующих этапах планируется ввести голос и передачу данных.

Портативные терминалы Starlink стали критически важными для украинских военных, обеспечивая высокоскоростное широкополосное подключение к Интернету для военных средств связи и гражданского населения.

В январе SpaceX запустила на орбиту первые спутники Starlink, позволяющие предоставлять услуги прямой мобильной связи. В ноябре Федеральная комиссия по связи США предоставила SpaceX разрешение на предоставление определенного покрытия для мобильных телефонов абонентов.

Компания сотрудничает с T-Mobile US Inc. для предоставления связи клиентам, находящимся в мертвых зонах связи. Сейчас сеть Starlink насчитывает тысячи спутников на орбите.

Напомним, SpaceX продолжает выводить спутники Starlink на орбиту. В среду, 4 декабря, компания запустила ракету Falcon 9 с еще 20 спутниками.

Также мы писали, что SpaceX объявила о запуске спутниковых интернет-услуг из Starlink по всему миру. Эта система будет направлена на устранение мертвых зон по всей планете.