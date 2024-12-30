Киевстар и Starlink — украинцы смогут использовать спутниковую связь в 2025 году

Starlink предоставит мобильную связь в Украине через спутники
Крупнейший оператор мобильной связи в Украине "Киевстар" подписал соглашение со Starlink Илона Маска. В следующем году введут услуги спутниковой сотовой связи, а телекоммуникационную инфраструктуру разместят вне зоны досягаемости российских атак.
Об этом сообщает Bloomberg.
Украинцы смогут использовать космическую сотовую связь
Соглашение позволит абонентам Киевстара использовать связь из космоса, когда наземная сеть не сможет обслуживать территорию. Планируется предложить обмен текстовыми сообщениями по этой технологии в четвертом квартале 2025 года, а на следующих этапах планируется ввести голос и передачу данных.
Портативные терминалы Starlink стали критически важными для украинских военных, обеспечивая высокоскоростное широкополосное подключение к Интернету для военных средств связи и гражданского населения.
В январе SpaceX запустила на орбиту первые спутники Starlink, позволяющие предоставлять услуги прямой мобильной связи. В ноябре Федеральная комиссия по связи США предоставила SpaceX разрешение на предоставление определенного покрытия для мобильных телефонов абонентов.
Компания сотрудничает с T-Mobile US Inc. для предоставления связи клиентам, находящимся в мертвых зонах связи. Сейчас сеть Starlink насчитывает тысячи спутников на орбите.
Напомним, SpaceX продолжает выводить спутники Starlink на орбиту. В среду, 4 декабря, компания запустила ракету Falcon 9 с еще 20 спутниками.
Также мы писали, что SpaceX объявила о запуске спутниковых интернет-услуг из Starlink по всему миру. Эта система будет направлена на устранение мертвых зон по всей планете.
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