Главная Технологии Сможет ли дорогая защитная пленка для экрана спасти телефон

Сможет ли дорогая защитная пленка для экрана спасти телефон

Дата публикации 15 марта 2026 16:32
Действительно ли дорогая защитная пленка для экрана может спасти телефон
Наклеивание защитного стекла на смартфон. Фото: кадр из видео/YouTube

Дорогое защитное стекло для смартфона не гарантирует заметно более высокого уровня безопасности по сравнению с более доступными вариантами. При выборе важнее цены остаются тип защиты, материал и соответствие ежедневному сценарию использования.

Об этом пишет BGR.

Почему цена не является главным критерием

Современные смартфоны уже получили значительно более прочные дисплеи, в частности благодаря новым поколениям Corning Gorilla Glass, однако даже такие экраны не застрахованы от царапин и повреждений.

Любой защитный слой со временем накапливает дефекты и требует замены, когда трещины становятся заметными. Именно поэтому разница между более дешевыми и более дорогими моделями не всегда оказывается решающей: защитное стекло все равно остается расходным элементом, который принимает удар на себя.

Премиальные модели не являются полностью лишними. Они могут отличаться лучшим качеством сборки, более высокой ударопрочностью или дополнительными свойствами, в частности антибликовым покрытием.

При этом сама по себе высокая цена не означает радикально лучший результат. Если защитное стекло выполняет базовую задачу и со временем все равно подлежит замене, то решающим становится не ценник, а практическая потребность конкретного пользователя.

Какой тип защиты важнее стоимости

Самым простым вариантом является PET-пленка — это базовый и самый дешевый тип с определенной устойчивостью к царапинам, но без реальной защиты от ударов.

Более сильной альтернативой является гидрогелевая пленка, которая обеспечивает более высокую гибкость и лучший уровень защиты, но уступает стеклу по прозрачности и устойчивости к царапинам. Для многих пользователей оптимальным решением является закаленное стекло, которое сочетает защиту от царапин и легких ударов и сохраняет ощущение обычного стеклянного экрана.

Обычное закаленное стекло не всегда подходит для смартфонов с изогнутыми дисплеями. Для таких моделей существуют специальные UV-варианты, но их сложнее устанавливать, а клей может представлять отдельный риск для устройства.

Среди других решений может быть гибридное закаленное стекло для пользователей, которые особенно боятся падений, а также специальные матовые или антибликовые версии. Отдельно можно выделить наножидкую защиту, которая создает тонкую пленку без пузырьков, но изнашивается и уязвима к ударам.

Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
