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Смартфоны для военных — 3 лучшие защищенные модели в 2024 году

6 ноября 2024 19:31
Владимир Мололкин - редактор
Недорогие защищенные смартфоны для военных — цены и характеристики
Защищенный от воды смартфон. Фото: Oukitel
Владимир Мололкин - редактор

Раньше большинство защищенных смартфонов походили больше на кирпич, чем на технологическое устройство. Годы идут, технический прогресс продолжается, и сейчас на рынке представлены девайсы, сделавшие далекий шаг вперед.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о 3 моделях лучших защищенных смартфонов в 2024 году.

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Стоит отметить, что некоторые модели смартфонов до сих пор похожи на кирпич, оправдано это способностью выдерживать падения и погружения, а также устанавливать вместительные аккумуляторы.

Лучшие недорогие защищенные смартфоны в 2024 году

UleFone Armor 22

Лучше всего иллюстрирует прогресс защищенных телефонов именно Ulefone Armor 22.

Цены и характеристики UleFone Armor 22
Цены и характеристики смартфона UleFone Armor 22. Фото: ek.ua

Смартфон оснащен 6,58-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 120 Гц.

На борту установлен процессор MediaTek Helio G96 с 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб встроенной. Есть возможность расширить хранилище картами microSD до 512 Гб.

Емкость аккумулятора составляет 6600 мАч, поэтому смартфона хватит на 1,5-2 дня активного использования. В устройстве присутствует защита от воды и пыли по самому высокому стандарту IP69K, а значит может выдержать на глубине 1,5 м в течение 30 минут.

Цены на UleFone Armor 22 в Украине начинаются от 7 465 грн.

Oukitel WP23 Pro

Эта модель предлагает хорошие характеристики и защиту высокого уровня, в том числе по стандарту MIL 810H.

Цены и характеристики Oukitel WP23 Pro
Цены и характеристики смартфона Oukitel WP23 Pro. Фото: ek.ua

Работает на основе процессора UNISOC T606, содержит 8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти. Также за свою цену смартфон может похвастаться хорошей камерой на 13 Мп.

Из коробки устройство работает с ОС Android 13. Аккумулятор имеет емкость 10 600 мАч, чего хватит на несколько дней активного использования, включая звонки, просмотр видео и т.д.

Благодаря наличию NFC-чипа можно расплачиваться в магазине на кассе.

Цены на Oukitel WP23 Pro в Украине начинаются от 5 488 грн.

Blackview BV9300 Pro

Смартфон Blackview BV9300 Pro являет собой более традиционный формат защищенного устройства.

Цены и характеристики Blackview BV9300 Pro
Цены и характеристики смартфона Blackview BV9300 Pro. Фото: ek.ua

Вес устройства составляет 525 г, а толщина корпуса 22 мм. Скорее всего, комфортно носить такой смартфон в кармане не получится. Это связано с максимальным уровнем защиты от воды и пыли по рейтингу IP69K.

Самым главным преимуществом смартфона является аккумулятор емкостью 15080 мАч. Им можно спокойно пользоваться в активном режиме в течение 3-4 дней, если смартфон используется по минимуму, то даже до 6-7 дней.

Оснащен смартфон 6,7-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Работает устройство под управлением MediaTek Helio G99 в паре с 8 Гб оперативной памяти. Размер внутреннего хранилища составляет 256 Гб с возможностью расширения картами microSD до 2 Тб.

Как и у большинства устройств этой ценовой категории камера на 13 Мп весьма средняя, как и фронтальная на 0,3 Мп. Однако некоторые снимки при хорошем освещении все же можно сделать.

Цены на Blackview BV9300 Pro в Украине начинаются от 9 749 грн.

Напомним, в Украине можно найти множество интересных и недорогих смартфонов с хорошими характеристиками. Устройства можно использовать для повседневных задач, включая звонки, общение в мессенджерах и даже игры.

Также мы писали, что в августе 2024 года компания Samsung официально представила Galaxy A06 – самый доступный смартфон из линейки Galaxy. Он был разработан в качестве замены Galaxy A05/A05s, но получил новый дизайн.

 

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