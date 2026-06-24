Каков реальный срок службы OLED-телевизоров Samsung: отзывы пользователей

Телевизор Samsung с OLED-матрицей. Фото: кадры из видео/YouTube. Коллаж: Новини.LIVE

OLED-телевизоры Samsung считаются дорогостоящей покупкой, которую выбирают ради качества изображения. Но владельцев таких телевизоров часто беспокоит другой вопрос — сколько они на самом деле служат и как быстро могут возникнуть проблемы с панелью.

О том, какой срок службы у телевизоров Samsung OLED по словам владельцев, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Сколько могут прослужить телевизоры Samsung OLED

Продолжительность работы телевизоров Samsung OLED не имеет единой оценки среди владельцев. У разных пользователей долговечность таких телевизоров может существенно отличаться.

Большинство владельцев сообщают о сроке службы в пределах от трех до десяти лет.

В то же время производитель оценивает ресурс таких телевизоров в 50 000-100 000 часов использования, но на фактический срок влияют яркость, уход пользователя и непредвиденные поломки компонентов.

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В течение трех лет, начиная с 2022 года, RTINGS тестировал более 100 телевизоров по 20 часов в день. Цель тестов заключалась в том, чтобы выявить такие проблемы, как выгорание экрана или потеря яркости.

В тесте участвовали и некоторые OLED-телевизоры Samsung. Модель S95B довольно рано подверглась выгоранию и вышла из строя после года экстремального использования.

В то же время Samsung S95C в течение некоторого времени не демонстрировал видимых повреждений.

Что говорят владельцы OLED-телевизоров Samsung

На канадском форуме сообщества Samsung владелец S95B сообщил о проблеме выгорания чуть более чем через два года использования.

По его словам, он соблюдал необходимые меры предосторожности: не оставлял статичный контент на экране, не использовал максимальную яркость и держал включенными защитные функции экрана.

Несмотря на это, телевизор всё равно столкнулся с проблемой. Подобные случаи описывали и пользователи Reddit.

В то же время на форуме Steam другой пользователь сообщил, что в течение года пользовался Samsung S95B без проблем с выгоранием. Для этого он держал яркость ниже 80% и оставлял включенными функции auto-dimming и picture shift.

Как продлить срок службы Samsung OLED TV

Один из самых эффективных способов продлить срок службы OLED-телевизора — не использовать максимальную яркость постоянно.

Поскольку такие телевизоры созданы на основе органических пикселей, они быстрее изнашиваются при работе на полной мощности. Особенно это касается случаев, когда на экране долго остается интерфейс в одном и том же месте.

Также важно не отключать встроенные защитные функции OLED-телевизора Samsung. Pixel shift, auto-dimming и icon dimming помогают более равномерно распределять износ экрана и замедляют появление выгорания.

Также рекомендуется оставлять телевизор в режиме ожидания, а не полностью отключать его от питания. Это помогает защитным функциям работать корректно.

Ранее Новини.LIVE писали, что Mini LED-телевизоры часто воспринимаются как более доступная альтернатива другим современным панелям, однако более низкая цена не означает короткий срок службы. На самом деле такая технология обладает значительным запасом долговечности и может оставаться актуальной на протяжении многих лет.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Mini LED-телевизоры стали популярной альтернативой OLED, ведь они очень яркие, хорошо подходят для HDR и часто стоят дешевле премиальных OLED-моделей. В то же время у этой технологии тоже есть слабые места, которые стоит учитывать перед покупкой.