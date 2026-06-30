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Главная Технологии Синяя точка на экране Android-смартфона: что она означает и как её отключить

Синяя точка на экране Android-смартфона: что она означает и как её отключить

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2026 11:41
На экране Android появилась синяя точка: что она означает и как от нее избавиться
Синяя точка на экране смартфона и телефон в руках. Фото: 9to5Google, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

На Android-смартфонах может появиться новый синий индикатор в верхней части экрана. Он будет уведомлять пользователя о том, что какое-либо приложение в данный момент отслеживает его местонахождение.

О том, что означает синяя точка на Android, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Tech Advisor.

Что означает синяя точка на Android

На смартфоне может появляться синяя точка в верхней части строки состояния, рядом с иконкой батареи. Она означает, что одно из приложений сейчас отслеживает местонахождение пользователя.

В некоторых случаях это нормально, например, во время навигации в Google Maps. Однако иногда приложение может получать доступ к геолокации в фоновом режиме, и пользователь может даже не знать об этом.

С помощью синей точки Google хочет сделать работу приложений более прозрачной. Пользователь сможет быстро увидеть, что телефон сейчас использует данные о его местоположении. Для этого достаточно будет взглянуть на строку состояния.

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Если нажать на синюю точку, можно будет увидеть, какое именно приложение использует геолокацию.

Как проверить доступ к геолокации без синей точки

Даже без нового индикатора пользователь может проверить, какие приложения имеют доступ к местоположению. На Android это можно сделать в настройках конфиденциальности и безопасности.

Обычно нужный раздел находится в меню "Настройки" — "Местоположение" — "Доступ приложений к геоданным".

На Samsung путь может быть таким: "Настройки" — "Конфиденциальность и безопасность" — "Использование разрешений" — "Местоположение", меню с тремя точками и "Настроить приложения с этим разрешением".

Если какое-то приложение не должно иметь доступ к местоположению, разрешение можно отключить.

Ранее Новини.LIVE писали, что замена одного приложения на Android может изменить впечатления от смартфона без сброса настроек и вмешательства в систему. Речь идет о лаунчере, который обновляет главный экран, дает больше возможностей для настройки и может визуально ускорить работу телефона.

Также Новини.LIVE рассказывали, что раньше после покупки нового Android-смартфона приходилось сразу устанавливать целый набор "обязательных" программ. Теперь многие из них стали лишними, ведь система и встроенные приложения уже умеют выполнять те же задачи без дополнительного ПО.

геолокация функции смартфона Android-смартфон
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
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