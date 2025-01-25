Искусственный интеллект в смартфонах — три модели, которые поражают своими функциями

Смартфон Google Pixel 9 Pro. Фото: Unsplash

Сейчас трудно представить устройства, которые появляются на рынке и не имеют интеграции с ИИ. В 2024 году на рынке царила жесткая конкуренция на этом поле, что породило много интересных смартфонов с расширенными возможностями нейросетей.

О трех таких моделях рассказывает Gizmochina.

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Oppo Find X8 Pro

Как правило, инновации приходят к нам из Китая, и это касается также искусственного интеллекта, где Oppo Find X8 Pro является одним из лучших представителей.

Функции искусственного интеллекта в смартфоне OPPO X8 Pro. Фото: ek.ua

Бренд представляет пакет функций AI Toolbox, который содержит AI Summary, AI Speak и AI Writer, которые обобщают информацию, записывают детали и предлагают альтернативные предложения соответственно. Основной фишкой Find X8 Pro является камера, в которой AI Photo Remaster выводит фотовозможности на новый уровень. Благодаря ИИ уменьшается размытость изображений, повышается разрешение и удаляются блики.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Функции искусственного интеллекта Galaxy AI были представлены вместе с флагманской линейкой Galaxy S24. Смартфоны получили много функций, благодаря использованию чипа Snapdragon 8 Gen 3.

Функции искусственного интеллекта в смартфоне Samsung Galaxy S24 Ultra. Фото: ek.ua

Искусственный интеллект интегрирован в фирменную оболочку Samsung One UI. Пользователи получают функции Live Translate, Interpreter, Chat Assist и Circle to Search. Также дебютировал Generative AI, который позволяет получать обзоры на основе ИИ, предлагая различную полезную информацию из Интернета. Galaxy AI предлагает полезные инструменты для редактирования, стирания и создания информации, в чем помогают функции Edit Suggestion и Generative Edit. Нейросети активно используются в оптимизации фотографий.

Google Pixel 9 Pro XL

В подобном списке нельзя обойтись без одних из лучших представителей на рынке с интеграцией искусственного интеллекта — Google с их линейкой Pixel 9.

Функции искусственного интеллекта в смартфоне Google Pixel 9 Pro XL. Фото: ek.ua

Pixel 9 Pro XL работает на базе процессора Tensor G4, который создан специально для использования с искусственным интеллектом от Google — Gemini Assistant. Он помогает оптимизировать фотографии, удалять и добавлять определенные детали к ним. Функция Magic Editor позволяет добавить себя на групповое фото, даже если вы не участвовали в нем. Также имеется функция Pixel Studio, которая предназначена для генерирования изображений.

Делая скриншоты, функция Pixel Screenshots может упорядочить и восстановить информацию из них, а Call Notes может сохранять расшифровку ваших телефонных разговоров, подводя итоги. Пока в продаже не появились представители Galaxy S25, Google Pixel 9 Pro XL остается одним из лучших смартфонов с функциями искусственного интеллекта.

Напомним, в ближайшее время искусственный интеллект научится не только прогнозировать наши решения, но и влиять на них. Их он сможет продавать компаниям в режиме реального времени.

Также мы писали, что Марк Цукерберг, основатель Meta, озвучил смелый прогноз. По его мнению, уже в 2025 году искусственный интеллект будет способен заменить на рынке труда инженеров в сфере программирования.