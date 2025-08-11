Видео
Главная Технологии Что такое PIN тревоги в Android и почему он важен

Что такое PIN тревоги в Android и почему он важен

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 14:24
PIN тревоги в GrapheneOS — как Android-альтернатива защищает от злоумышленников
PIN тревоги на экране смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube

Наши смартфоны хранят все — от кодов двухфакторной аутентификации до частных разговоров и фото. GrapheneOS, ориентированная на приватность версия Android, предлагает редкое решение на случай принуждения: PIN тревоги, который бесшумно стирает устройство и не оставляет очевидных следов вашего вмешательства.

Об этом пишет Android Authority.

Реклама
Читайте также:

Что такое PIN тревоги и почему это важно

Обычные устройства блокируются после слишком большого количества ложных попыток, но это не спасает, если вас заставляют назвать пароль или злоумышленник угадал PIN. В GrapheneOS PIN тревоги переворачивает ситуацию: вы задаете альтернативный PIN или пароль, и его ввод незаметно запускает необратимое восстановление до заводских настроек. Это срабатывает в любом месте, где требуется аутентификация: на экране блокировки, при включении режима разработчика или в окнах подтверждения доступа к приложениям.

В отличие от обычного сброса, PIN тревоги стирает ключи шифрования и раздел eSIM, поэтому физическое владение устройством и знание PIN не помогут добраться до данных. Сила подхода — в незаметности: без подтверждений и предупреждений, так что со стороны это не выглядит как намеренное стирание.

Например, во время ограбления, когда вас могут заставить разблокировать телефон: введение PIN тревоги будет означать потерю устройства, но не банковских данных или личности. Этот инструмент полезен не только тем, кому есть что скрывать: на форуме GrapheneOS советуют сделать PIN тревоги максимально простым — вроде 1234 или 0000. Вероятность, что новый "владелец" попробует именно такие комбинации, высока, и системное стирание произойдет без вашего участия, а кто-то даже предлагает наклеить "подсказку" с этим PIN на корпус.

В то же время существует деликатный аспект — взаимодействие с правоохранителями. Стирание данных могут трактовать как препятствование следствию или уничтожение доказательств, поэтому использование PIN тревоги в таком случае потенциально грозит дополнительными проблемами.

Напомним, украинская разведка предупреждает, что кнопочные телефоны уязвимы к слежке не меньше, чем современные смартфоны. Миф об их "полной безопасности" выгоден лишь тем, кто стремится контролировать разговоры.

Также мы писали, что iOS 18 принесла ряд противоречивых изменений — от обновленного приложения "Фотографии" до настраиваемого "Центра управления". В то же время возможность блокировать любое приложение через Face ID или Touch ID быстро стала одной из самых любимых среди пользователей.

Android смартфон безопасность функции операционная система PIN-код
