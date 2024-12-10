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Что гуглили украинцы в 2024 году — рейтинг запросов от Google

10 декабря 2024 11:43
Владимир Мололкин - редактор
Рейтинг поисковых запросов Google — что искали украинцы в 2024 году
Страница Google на смартфоне. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Традиционно каждый год Google подводит итоги и представляет рейтинг самых популярных поисковых запросов украинских пользователей. Среди них первую позицию занял запрос "График отключения света".

Об этом говорится в официальном блоге Google Украина.

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Какие запросы в Google стали самыми популярными среди украинцев в 2024 году

Самыми популярными запросами года стали:

  • График отключения света.
  • Евро 2024
  • Сырский.
  • Олимпийские игры 2024.
  • Пасха 2024 года.
  • Усик.
  • Ирина Фарион.
  • Суджа.
  • 20 дней в Мариуполе.
  • Евровидение 2024 года.

Среди персон, к которым интерес возрос больше всего за этот год:

  • Александр Сырский.
  • Александр Усик.
  • Дональд Трамп.
  • Сергей Лавров.
  • Камала Гаррис.
  • Майк Тайсон.
  • Николай Тищенко.
  • Павел Дуров.
  • Клавдия Петровна.
  • Соня Морозюк.

Среди умерших персон самые популярные:

  • Ирина Фарион.
  • Алексей Навальный.
  • Ален Делон.
  • Анастасия Заворотнюк.
  • Александр Масляков.
  • Вячеслав Узелков.
  • Александр Ширвиндт.
  • Виталий Белоножко.
  • Богдан Сташкив.
  • Шеннен Догерти.

Самые популярные вопросы с запросом "Что такое?" стали:

  • что такое мсек;
  • что такое реб;
  • что такое террикони;
  • что такое очереди отключения света;
  • что такое цнап;
  • что такое справка ок-7;
  • что такое каб;
  • что такое бусификация;
  • что такое квадроберы;
  • что такое чиназес.

Самыми популярными запросами с покупкой чего-либо стали:

  • Экофлоу.
  • Вентилятор.
  • Зарядная станция.
  • Инвертор.
  • Айфон 16.
  • Дубайский шоколад.
  • Сквиш лапка.
  • Гелевый аккумулятор 100 ампер.
  • Солнечные панели.
  • Тюбинг.

Самыми популярными фильмами среди украинцев стали:

  • 20 дней в Мариуполе.
  • Мнениями наизнанку 2.
  • Дюна 2.
  • Солтберн.
  • Субстанция.
  • Веном 3.
  • Люблю тебя ненавидеть.
  • Ужасающий 3.
  • Дикий робот.
  • Конотопская ведьма.

Ежегодно подобные рейтинги запросов составляются на основе того, как популярность поисковых запросов в разных категориях выросла больше всего за год. Он наглядно демонстрирует, какие тенденции поиска и чем больше всего интересуются люди именно сегодня.

Напомним, Google добавила поддержку украинского языка в свой чат-бот Gemini. Украинцы могут самостоятельно установить желаемый язык.

Также мы писали, что Google спешит с выпуском следующей версии операционной системы. Android 16 должен появиться весной 2025 года, а к этому времени разработчики будут получать бета-версии и предварительные обзоры.

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12:38 Долг без расписки — реально ли вернуть свои деньги

12:29 Инвалидность за 9 тысяч долларов — схема для уклонистов в Одессе

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

12:29 Аналитики назвали лекарства, которые украинцы покупают чаще

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