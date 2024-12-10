Рейтинг поисковых запросов Google — что искали украинцы в 2024 году

Что гуглили украинцы в 2024 году — рейтинг запросов от Google
Традиционно каждый год Google подводит итоги и представляет рейтинг самых популярных поисковых запросов украинских пользователей. Среди них первую позицию занял запрос "График отключения света".
Об этом говорится в официальном блоге Google Украина.
Какие запросы в Google стали самыми популярными среди украинцев в 2024 году
Самыми популярными запросами года стали:
- График отключения света.
- Евро 2024
- Сырский.
- Олимпийские игры 2024.
- Пасха 2024 года.
- Усик.
- Ирина Фарион.
- Суджа.
- 20 дней в Мариуполе.
- Евровидение 2024 года.
Среди персон, к которым интерес возрос больше всего за этот год:
- Александр Сырский.
- Александр Усик.
- Дональд Трамп.
- Сергей Лавров.
- Камала Гаррис.
- Майк Тайсон.
- Николай Тищенко.
- Павел Дуров.
- Клавдия Петровна.
- Соня Морозюк.
Среди умерших персон самые популярные:
- Ирина Фарион.
- Алексей Навальный.
- Ален Делон.
- Анастасия Заворотнюк.
- Александр Масляков.
- Вячеслав Узелков.
- Александр Ширвиндт.
- Виталий Белоножко.
- Богдан Сташкив.
- Шеннен Догерти.
Самые популярные вопросы с запросом "Что такое?" стали:
- что такое мсек;
- что такое реб;
- что такое террикони;
- что такое очереди отключения света;
- что такое цнап;
- что такое справка ок-7;
- что такое каб;
- что такое бусификация;
- что такое квадроберы;
- что такое чиназес.
Самыми популярными запросами с покупкой чего-либо стали:
- Экофлоу.
- Вентилятор.
- Зарядная станция.
- Инвертор.
- Айфон 16.
- Дубайский шоколад.
- Сквиш лапка.
- Гелевый аккумулятор 100 ампер.
- Солнечные панели.
- Тюбинг.
Самыми популярными фильмами среди украинцев стали:
- 20 дней в Мариуполе.
- Мнениями наизнанку 2.
- Дюна 2.
- Солтберн.
- Субстанция.
- Веном 3.
- Люблю тебя ненавидеть.
- Ужасающий 3.
- Дикий робот.
- Конотопская ведьма.
Ежегодно подобные рейтинги запросов составляются на основе того, как популярность поисковых запросов в разных категориях выросла больше всего за год. Он наглядно демонстрирует, какие тенденции поиска и чем больше всего интересуются люди именно сегодня.
Напомним, Google добавила поддержку украинского языка в свой чат-бот Gemini. Украинцы могут самостоятельно установить желаемый язык.
Также мы писали, что Google спешит с выпуском следующей версии операционной системы. Android 16 должен появиться весной 2025 года, а к этому времени разработчики будут получать бета-версии и предварительные обзоры.
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