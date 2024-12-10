Рейтинг поисковых запросов Google — что искали украинцы в 2024 году

Страница Google на смартфоне. Фото: Unsplash

Традиционно каждый год Google подводит итоги и представляет рейтинг самых популярных поисковых запросов украинских пользователей. Среди них первую позицию занял запрос "График отключения света".

Об этом говорится в официальном блоге Google Украина.

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Самыми популярными запросами года стали:

График отключения света.

Евро 2024

Сырский.

Олимпийские игры 2024.

Пасха 2024 года.

Усик.

Ирина Фарион.

Суджа.

20 дней в Мариуполе.

Евровидение 2024 года.

Среди персон, к которым интерес возрос больше всего за этот год:

Александр Сырский.

Александр Усик.

Дональд Трамп.

Сергей Лавров.

Камала Гаррис.

Майк Тайсон.

Николай Тищенко.

Павел Дуров.

Клавдия Петровна.

Соня Морозюк.

Среди умерших персон самые популярные:

Ирина Фарион.

Алексей Навальный.

Ален Делон.

Анастасия Заворотнюк.

Александр Масляков.

Вячеслав Узелков.

Александр Ширвиндт.

Виталий Белоножко.

Богдан Сташкив.

Шеннен Догерти.

Самые популярные вопросы с запросом "Что такое?" стали:

что такое мсек;

что такое реб;

что такое террикони;

что такое очереди отключения света;

что такое цнап;

что такое справка ок-7;

что такое каб;

что такое бусификация;

что такое квадроберы;

что такое чиназес.

Самыми популярными запросами с покупкой чего-либо стали:

Экофлоу.

Вентилятор.

Зарядная станция.

Инвертор.

Айфон 16.

Дубайский шоколад.

Сквиш лапка.

Гелевый аккумулятор 100 ампер.

Солнечные панели.

Тюбинг.

Самыми популярными фильмами среди украинцев стали:

20 дней в Мариуполе.

Мнениями наизнанку 2.

Дюна 2.

Солтберн.

Субстанция.

Веном 3.

Люблю тебя ненавидеть.

Ужасающий 3.

Дикий робот.

Конотопская ведьма.

Ежегодно подобные рейтинги запросов составляются на основе того, как популярность поисковых запросов в разных категориях выросла больше всего за год. Он наглядно демонстрирует, какие тенденции поиска и чем больше всего интересуются люди именно сегодня.

Напомним, Google добавила поддержку украинского языка в свой чат-бот Gemini. Украинцы могут самостоятельно установить желаемый язык.

Также мы писали, что Google спешит с выпуском следующей версии операционной системы. Android 16 должен появиться весной 2025 года, а к этому времени разработчики будут получать бета-версии и предварительные обзоры.