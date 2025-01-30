Как распознать телефонных мошенников — цифры в номере, на которые нельзя отвечать

Девушка держит смартфон в руках. Фото: Freepik

Телефонные мошенничества набирают обороты, и злоумышленники постоянно придумывают новые способы выманивания денег. Один из основных советов для защиты — внимательно проверять номера, с которых поступают звонки.

О том, какие признаки могут указывать на мошенническую активность, пишет ТСН.

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Номера с незнакомыми кодами стран

Первые цифры после знака "+" означают код страны. В Украине это +380, а, например, в Германии — +49. Если вам звонят с незнакомого международного номера, стоит быть осторожным. Часто мошенники используют номера других стран, чтобы ввести человека в заблуждение.

Киевские стационарные номера

Возможные звонки с кодом +380 (44), принадлежащие киевским стационарным номерам, в последнее время часто используются спамерами. Если вы не имеете связей в столице, такой звонок может быть нежелательным.

Коды украинских мобильных операторов

Украинские мобильные операторы имеют официально закрепленные коды:

Киевстар — +380 67, +380 68, +380 96, +380 97, +380 98, +380 77.

Vodafone — +380 50, +380 66, +380 95, +380 99, +380 75.

Lifecell — +380 63, +380 73, +380 93.

Если вам звонит номер с нетипичным кодом, стоит задуматься, безопасно ли отвечать.

Короткие номера

Чаще всего короткие номера используют банки, мобильные операторы или крупные компании. Однако мошенники тоже могут маскироваться под подобные номера. Если вы не ожидаете звонка от определенной организации, лучше не отвечать.

Звонки через мессенджеры

Мессенджеры, такие как Viber или Telegram, нередко становятся инструментами мошенников. Если вам поступает вызов с незнакомого номера, особенно без объяснений в текстовом сообщении, лучше не брать трубку.

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