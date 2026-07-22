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Главная Технологии Samsung полностью обновила серию Galaxy Z: какие смартфоны представила компания

Samsung полностью обновила серию Galaxy Z: какие смартфоны представила компания

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2026 17:12
Samsung представила Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra и Flip 8: цены и характеристики
Смартфоны Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra и Galaxy Z Flip 8. Фото: кадр из видео/YouTube. Коллаж: Новини.LIVE

Samsung представила летнюю линейку складных смартфонов, в которую вошли сразу две модели серии Galaxy Z Fold и обновленный Galaxy Z Flip. Часть устройств претерпела заметные изменения, тогда как другие отличаются от предшественников лишь отдельными характеристиками.

Об особенностях новых складных смартфонов Samsung пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на 9to5Google.

Samsung Galaxy Z Fold 8

Galaxy Z Fold 8 стал новой широкоформатной моделью, которая заметно отличается по пропорциям от прошлогоднего Galaxy Z Fold 7.

Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8. Фото: кадр из видео/YouTube

Смартфон получил внешний 5,5-дюймовый экран с соотношением сторон 16:10 и внутреннюю 7,6-дюймовую панель формата 4:3. Для сравнения: Galaxy Z Fold 7 имел вытянутый внешний дисплей с соотношением сторон 21:9 и основной экран формата 11,1:10.

Новинка стала короче и шире предыдущей модели, хотя в сложенном состоянии её корпус немного толще. При этом вес устройства составляет всего 201 г.

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Galaxy Z Fold 8 получил две камеры по 50 Мп — основную и сверхширокоугольную. Отдельного телеобъектива нет, а максимальное цифровое приближение ограничено десятикратным зумом.

Емкость кремний-углеродного аккумулятора составляет 4800 мАч, что больше, чем у Galaxy Z Fold 7. Смартфон будет выпускаться в цветах Graphite, Lavender, Cream и эксклюзивном для онлайн-магазина Pistachio.

Стартовая цена Galaxy Z Fold 8 составляет 1900 долларов, что на 100 долларов меньше стартовой стоимости Galaxy Z Fold 7.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

Galaxy Z Fold 8 Ultra сохранил более привычные для серии пропорции и стал прямым продолжением Galaxy Z Fold 7.

Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra. Фото: кадр из видео/YouTube

Основной дисплей новинки стал ярче и получил более высокое разрешение. В разложенном состоянии корпус также стал немного тоньше. Основная камера почти не изменилась, однако разрешение сверхширокоугольного модуля выросло с 12 до 50 Мп.

Одним из главных изменений стал кремний-углеродный аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. В предыдущей модели использовалась батарея на 4400 мАч.

За производительность отвечает процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Также смартфон поддерживает Bluetooth 6.0 и работает под управлением Android 17 с оболочкой One UI 9.

Samsung применила новую конструкцию складного дисплея "Flex Titanium", которая должна сделать панель тоньше, а сгиб — менее заметным.

Базовая конфигурация предусматривает 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Стоимость Galaxy Z Fold 8 Ultra начинается с 2100 долларов.

Samsung Galaxy Z Flip 8

Galaxy Z Flip 8 получил меньше заметных обновлений по сравнению с новыми моделями серии Fold.

Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 8
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 8. Фото: кадр из видео/YouTube

Смартфон стал более чем на полмиллиметра тоньше в сложенном состоянии и потерял 8 г веса по сравнению с Galaxy Z Flip 7.

Корпус дополнительно укрепили обновленным защитным стеклом Gorilla Glass и конструкцией "Flex Titanium", которую также используют в Galaxy Z Fold 8 Ultra. После поколения с процессором Exynos новинка снова перешла на чип Qualcomm — Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Стартовая цена Galaxy Z Flip 8 выросла до 1200 долларов.

Ранее Новини.LIVE писали, что Samsung может расширить возможности Galaxy A57, добавив функцию Transcript Assist, которая до сих пор была доступна преимущественно в более дорогих моделях бренда. Если информация подтвердится, смартфон серии A впервые сможет распознавать речь, преобразовывать записи в текст и переводить их.

Также Новини.LIVE сообщали, что Galaxy S26 Ultra, несмотря на цену в 1300 долларов, получил недостаток, характерный для более бюджетных устройств. Флагман поставляется с предустановленными сторонними приложениями, которые пользователь не выбирал самостоятельно.

Samsung цены на технику характеристики смартфона Galaxy Unpacked
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
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