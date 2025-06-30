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Разговор по телефону во время грозы — может ли поразить молния

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 16:12
Можно ли говорить по телефону во время грозы — ответ экспертов
Смартфон у окна, за которым идет дождь. Фото: Unsplash

Во время грозы опасно пользоваться проводным телефоном в помещении, ведь молния может ударить в линию и передать ток в аппарат. Мобильный телефон в помещении более безопасен, однако на улице любые разговоры лучше отложить, чтобы не стать "громоотводом".

Об этом пишет 24 Канал.

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Национальная метеорологическая служба США отмечает, что во время грозы самый высокий риск связан с проводными телефонами. Если молния попадает в электрическую или телефонную сеть, ток может пройти по кабелю и поразить человека. Подобные случаи поражения уже фиксировались.

Мобильные телефоны считаются относительно безопасными только при определенных условиях в помещении:

  • телефон не подключен к зарядному устройству;
  • здание имеет качественное заземление и изоляцию;
  • вы не стоите рядом с металлическими конструкциями, водопроводом или окнами.

Зато на улице ситуация совсем другая. Само устройство не "притягивает" молнию, однако человек, который разговаривает по телефону в поле или на улице, повышает риск попасть под разряд.

Таким образом, пользоваться мобильным телефоном во время грозы можно только в безопасном помещении и без подзарядки. Самый надежный вариант — переждать непогоду в укрытии и минимизировать контакты с электроникой.

Напомним, если после нескольких часов зарядки смартфона блок питания становится теплым — это не всегда причина для беспокойства. Однако стоит уметь отличить нормальный нагрев от критического перегрева.

Также мы писали, что LiDAR-сенсор, знакомый специалистам в области инженерии и геодезии, уже доступен и в смартфонах — в частности, в моделях iPhone Pro, начиная с iPhone 12. Этот модуль позволяет точно измерять расстояния, улучшает автофокус камеры и открывает новые возможности в сфере дополненной реальности.

телефоны дождь смартфон молния безопасность гроза
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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