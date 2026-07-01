Просится на пенсию: 3 признака того, что пришло время купить новый смартфон

Разбитый смартфон и коробка с новым смартфоном. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

Смартфон может выглядеть исправным, иметь целый экран и нормально включаться, но это не всегда означает, что им по-прежнему комфортно и безопасно пользоваться. Если устройство начало тормозить, давно не получает обновлений или испытывает проблемы с аккумулятором, стоит подумать о его замене.

О признаках, которые могут указывать на необходимость замены смартфона, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на GSMinfo.

Когда смартфон начинает терять актуальность

Смартфон давно перестал быть устройством, которое покупают на долгие годы. Технологии быстро развиваются, приложения становятся более ресурсоемкими, Android предъявляет новые требования к безопасности, а аккумулятор и комплектующие постепенно изнашиваются.

В среднем бюджетный смартфон начинает заметно терять актуальность уже через 2-3 года. Флагманские модели могут служить дольше — иногда до 4-5 лет, но и они не вечны.

Смартфон тормозит даже при выполнении простых задач

Одно дело, когда телефон зависает после тяжелой игры, множества открытых приложений или десятков вкладок в браузере. Совсем другая ситуация, когда проблемы возникают в обычных сценариях.

Например, пользователь смотрит видео или читает новость в браузере, открывает сообщение в мессенджере, а приложение запускается несколько секунд. При возврате назад страница в браузере может перезагрузиться, видео закрыться, а нужный текст придется искать заново.

Такие проблемы могут свидетельствовать о нехватке оперативной памяти или о том, что процессор уже не справляется с современными приложениями. Особенно неприятно, когда из-за нехватки ресурсов с задержкой приходят уведомления, звонки или SMS.

Версия Android стала слишком старой

Даже если телефон ещё работает быстро, старая версия Android — серьёзный повод задуматься о замене. Операционная система — это не только новые иконки и функции, но прежде всего безопасность.

Когда смартфон перестает получать обновления, он постепенно становится более уязвимым. Производитель больше не устраняет новые уязвимости в системе, а это повышает риск утечки данных, заражения вредоносными программами или взлома аккаунтов.

Еще одна проблема старой версии Android — совместимость с приложениями. Банковские приложения, сервисы электронной идентификации, мессенджеры и другие важные приложения постепенно прекращают поддержку старых версий системы.

Разработчики не хотят рисковать безопасностью пользователей и не могут бесконечно поддерживать устаревшее оборудование.

Начались проблемы с батареей или разъемами

Третья причина для замены смартфона — аппаратные неисправности. Если плохо работают кнопки, динамик, микрофон, разъем для зарядки или телефон начал быстро разряжаться, ремонт теоретически возможен. Однако не всегда он имеет смысл.

Через 2-3 года аккумулятор обычно заметно теряет емкость. Телефон может выключаться на холоде, быстро разряжаться даже без активного использования или долго заряжаться.

Если к проблемам с аккумулятором добавляются сломанный разъем, плохой звук во время звонков или неисправные кнопки, стоимость ремонта может оказаться неприятной. В Украине даже недорогой современный смартфон можно найти примерно от нескольких тысяч гривен, а нормальные бюджетные модели часто стоят в пределах 5 000-8 000 грн.

Если ремонт старого устройства приближается к половине цены нового телефона, стоит хорошо подумать, есть ли смысл вкладываться в технику, которая уже устарела.

Ранее Новини.LIVE писали, что на Android-смартфонах может появиться новый синий индикатор в верхней части экрана. Он будет уведомлять пользователя о том, что какое-то приложение в данный момент отслеживает его местонахождение.

Также Новини.LIVE рассказывали, что смартфон может быстро терять заряд не только из-за изношенного аккумулятора. Часто батарею активнее разряжают приложения, которые работают в фоновом режиме, загружают данные и регулярно отправляют уведомления.