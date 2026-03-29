Видео

Почему регулярная перезагрузка полезна для смартфона

Почему регулярная перезагрузка полезна для смартфона

Дата публикации 29 марта 2026 06:32
Почему регулярная перезагрузка полезна для смартфона
Кнопка перезагрузки на смартфоне. Фото: кадр из видео/YouTube

Смартфон, который работает без полного выключения неделями, может постепенно терять стабильность и работать менее предсказуемо. Именно поэтому специалисты советуют хотя бы время от времени не просто блокировать экран, а полностью выключать устройство и запускать его заново.

Об этом пишет ТСН.

Как часто телефон стоит полностью выключать

Слишком часто делать это нет необходимости, но и оставлять смартфон без полного перезапуска надолго тоже не стоит. Самая распространенная рекомендация сводится к тому, что телефон полезно выключать хотя бы раз в неделю, независимо от того, идет ли речь об Android-устройстве или об iPhone.

Такой подход помогает системе пройти полный цикл остановки и нового запуска. В результате смартфон получает своеобразную "перезагрузку" не только на уровне интерфейса, но и на уровне внутренних процессов.

Чтобы дать устройству короткую паузу, специалисты советуют не ограничиваться мгновенным перезапуском. Более полезным считается полное выключение смартфона на несколько минут, а уже потом его повторное включение.

Такой сценарий позволяет телефону действительно остановить работу системы, а не просто быстро пройти через обновление процессов. Именно поэтому полное выключение часто рассматривают как более эффективный вариант для профилактики, чем обычный быстрый рестарт.

Регулярное полное выключение связывают с общей надежностью устройства. Считается, что такая привычка помогает снизить риск перегрузки отдельных процессов и дает смартфону работать стабильнее в более долгой перспективе.

Отдельно обращают внимание и на аккумулятор. Периодическая полная остановка работы телефона рассматривается как способ уменьшить нагрузку на батарею и поддерживать ее ресурс в лучшем состоянии.

Современные смартфоны имеют и немало менее очевидных функций, которые пользователи часто недооценивают в повседневном использовании. В частности, экран последних запущенных приложений в Android давно уже является не только инструментом для переключения между программами.

В то же время сам подход к уходу за телефоном за последние годы тоже изменился. Смартфоны нового поколения получили значительно лучшую защиту экранов, поэтому защитная пленка все чаще воспринимается не как обязательная необходимость.

полезные советы перезагрузка смартфона полное выключение
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
