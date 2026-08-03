3 основных недостатка постоянного использования павербанка

Смартфоны заряжаются от павербанков. Фото: Freepik, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Павербанк может стать незаменимым источником питания во время путешествия, отключения электроэнергии или вдали от розетки. Однако постоянное использование портативного аккумулятора вместо обычного адаптера имеет ряд недостатков.

Об основных минусах использования павербанков пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на SlashGear.

Павербанк может заряжать устройства медленнее

Большинство базовых павербанков обеспечивают мощность около 18-22,5 Вт. Этого достаточно для подзарядки смартфона, но процесс может длиться дольше, чем с совместимым сетевым адаптером.

Разница особенно заметна на Android-смартфонах, которые поддерживают зарядку мощностью 80, 100 или 120 Вт. Обычный внешний аккумулятор не сможет полностью использовать возможности таких устройств.

Современные модели от известных производителей могут поддерживать USB Power Delivery и обеспечивать скорость, приближенную к сетевым адаптерам. Однако перед покупкой нужно проверить выходную мощность и совместимые стандарты зарядки.

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Аккумулятор павербанка постепенно изнашивается

Внутри большинства павербанков установлены литий-ионные или литий-полимерные элементы, которые теряют емкость после каждого цикла зарядки.

По данным Anker, многие павербанки рассчитаны примерно на 300-500 полных циклов. После этого устройство не обязательно перестанет работать, но его реальная ёмкость и эффективность будут постепенно снижаться.

Если постоянно использовать павербанк в качестве основного зарядного устройства, он быстрее израсходует свой ресурс. Поэтому модель, приобретенную для чрезвычайных ситуаций, целесообразнее оставлять в качестве резервного источника питания.

Старый или поврежденный павербанк может быть опасен

Литий-ионный аккумулятор может представлять опасность после механического повреждения, длительного перегрева или значительного износа.

Не стоит оставлять павербанк в раскаленном автомобиле, под прямыми солнечными лучами или рядом с источниками тепла. Высокая температура ускоряет деградацию элементов и может привести к их вздутию.

Именно из-за потенциального риска возгорания к перевозке павербанков в самолетах применяются строгие правила. Обычно их разрешается перевозить только в ручной клади, а емкость без специального согласования не должна превышать 100 Вт-ч.

Дешевые павербанки без надлежащего контроля напряжения, температурной защиты и предотвращения короткого замыкания могут создавать дополнительную нагрузку на аккумулятор смартфона.

Ранее Новини.LIVE писали, что оставлять смартфон подключенным к зарядному устройству на всю ночь не так опасно, как считалось ранее. Современные системы управления питанием контролируют процесс и снижают риск перезарядки аккумулятора.

Также Новини.LIVE рассказывали, что при отсутствии розетки, павербанка или адаптера смартфон можно зарядить от ноутбука. Такой способ безопасен для аккумулятора, однако зарядка обычно происходит значительно медленнее.