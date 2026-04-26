Безопасно ли заряжать повербанк ночью: что нужно знать

Повербанк на зарядке.

Зарядка повербанка ночью кажется привычной и удобной практикой, но такая привычка может создавать лишние риски как для самого устройства, так и для безопасности пользователя. Особенно это касается моделей с большой емкостью, старых аккумуляторов или некачественных зарядных аксессуаров.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на SlashGear.

В чем главный риск ночной зарядки

Основная причина связана с типом аккумуляторов, которые используются в большинстве повербанков. Речь идет о литий-ионных и литий-полимерных батареях, которые могут становиться нестабильными во время длительной зарядки, особенно после достижения 100%.

В такой ситуации внутри аккумулятора может повышаться температура, а в худших случаях это способно привести к так называемому тепловому разгону. Это процесс, во время которого батарея начинает резко перегреваться, что уже создает риск воспламенения или даже взрыва.

Повербанки часто имеют значительно большую емкость, чем обычные смартфоны. В некоторых моделях она может достигать 20-25 тысяч мАч.

Именно поэтому в таких устройствах накапливается больше энергии, а значит и потенциальный риск в случае неисправности выше. Если проблема все же возникает, последствия могут быть более серьезными, чем в случае с обычным телефоном.

Ситуацию усугубляют и сопутствующие факторы. К ним относятся дешевые или несертифицированные повербанки, поврежденные кабели или разъемы, а также зарядка на мягких поверхностях, таких как кровать или подушка, где тепло не может нормально рассеиваться.

Еще один нежелательный сценарий — долгое пребывание устройства в полностью заряженном состоянии. Даже если все обходится без критической ситуации, такая привычка постепенно ускоряет износ батареи.

Даже без аварийного перегрева регулярная ночная зарядка может негативно сказываться на состоянии повербанка. Со временем это приводит к потере емкости, то есть устройство начинает держать меньше энергии, чем раньше.

В некоторых случаях последствием может стать и вздутие корпуса, что уже свидетельствует об ухудшении состояния аккумулятора и повышает риски при дальнейшем использовании.

Полностью избегать зарядки повербанка ночью не обязательно. Современные устройства часто имеют системы защиты, которые прекращают подачу энергии по достижении полного заряда.

Впрочем, это не означает, что риск исчезает полностью. Особенно осторожными стоит быть с бюджетными или старыми моделями, где защитная электроника может быть слабее или работать не так надежно.

