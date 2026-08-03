3 головні недоліки постійного використання павербанка

Смартфони заряджаються від павербанків. Фото: Freepik, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Павербанк може стати незамінним джерелом живлення під час подорожі, відключення електроенергії або далеко від розетки. Однак постійне використання портативного акумулятора замість звичайного адаптера має кілька недоліків.

Про головні мінуси використання павербанків пише редакція Новини.LIVE з посиланням на SlashGear.

Павербанк може заряджати пристрої повільніше

Більшість базових павербанків забезпечують потужність близько 18-22,5 Вт. Цього достатньо для поповнення заряду смартфона, але процес може тривати довше, ніж із сумісним мережевим адаптером.

Різниця особливо помітна на Android-смартфонах, які підтримують заряджання потужністю 80, 100 або 120 Вт. Звичайний павербанк не зможе повністю використати можливості таких пристроїв.

Сучасні моделі від відомих виробників можуть підтримувати USB Power Delivery і забезпечувати швидкість, наближену до мережевих адаптерів. Однак перед купівлею потрібно перевірити потужність виходу та сумісні стандарти заряджання.

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Акумулятор павербанка поступово зношується

Усередині більшості павербанків встановлені літій-іонні або літій-полімерні елементи, які втрачають місткість після кожного циклу заряджання.

За даними Anker, багато портативних акумуляторів розраховані приблизно на 300-500 повних циклів. Після цього пристрій не обов'язково перестане працювати, але його реальна місткість і ефективність поступово зменшуватимуться.

Якщо постійно використовувати павербанк як основний зарядний пристрій, він швидше витратить свій ресурс. Тому модель, придбану для надзвичайних ситуацій, доцільніше залишати резервним джерелом живлення.

Старий або пошкоджений павербанк може бути небезпечним

Літій-іонний акумулятор може становити небезпеку після механічного пошкодження, тривалого перегрівання або значного зношення.

Не варто залишати павербанк у розпеченому автомобілі, під прямими сонячними променями або поруч із джерелами тепла. Висока температура прискорює деградацію елементів і може спричинити їхнє здуття.

Саме через потенційний ризик займання для портативних акумуляторів діють суворі правила перевезення в літаках. Зазвичай їх дозволено перевозити лише в ручній поклажі, а місткість без спеціального погодження не повинна перевищувати 100 Вт-год.

Дешеві павербанки без належного контролю напруги, температурного захисту та запобігання короткому замиканню можуть створювати додаткове навантаження на батарею смартфона.

Раніше Новини.LIVE писали, що залишати смартфон підключеним до зарядного пристрою на всю ніч не так небезпечно, як вважалося раніше. Сучасні системи керування живленням контролюють процес і зменшують ризик надмірного заряджання акумулятора.

Також Новини.LIVE розповідали, що за відсутності розетки, павербанка чи адаптера смартфон можна підживити від ноутбука. Такий спосіб є безпечним для батареї, проте заряджання зазвичай відбувається значно повільніше.