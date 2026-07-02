Ваш Samsung Galaxy умеет это: 5 полезных функций, скрытых в настройках

Смартфоны Samsung Galaxy. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Смартфоны Samsung Galaxy обладают рядом полезных функций, обеспечивающих персонализацию, удобство и защиту личных данных. Часть из них доступна в One UI, но не все пользователи сразу обращают на них внимание.

О функциях Samsung Galaxy, которые стоит включить, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Раздельный звук приложений

Одна из полезных возможностей Samsung Galaxy — функция Separate App Sound. Она позволяет одновременно выводить звук из разных приложений на два разных устройства.

Например, подсказки навигатора могут звучать из динамика смартфона, а музыка будет продолжать играть через Bluetooth-систему автомобиля или беспроводную колонку.

Чтобы включить функцию, нужно заранее синхронизировать аудиоустройства, перейти в "Настройки", открыть "Звуки и вибрация", затем "Раздельный звук приложения" и активировать переключатель.

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После этого нужно выбрать нужное приложение и устройство, на которое будет передаваться звук.

Настройка боковой кнопки

Пользователи Samsung Galaxy могут изменить стандартное назначение физической боковой кнопки. Обычно она отвечает за блокировку экрана или вызов помощника Bixby.

В меню "Настройки", "Дополнительные функции", "Боковая кнопка" можно переназначить двойное нажатие.

Его можно настроить на запуск фонарика, определенного приложения или сценария автоматизации.

Защищенная папка для личных данных

Для защиты личной информации в One UI есть инструмент Secure Folder. Это отдельный зашифрованный раздел памяти, куда можно перенести банковские приложения, конфиденциальные файлы или личные фото.

Такие данные изолируются от основного профиля смартфона.

Настроить защищенную папку можно через меню "Настройки", "Безопасность и конфиденциальность", "Дополнительные настройки безопасности", "Защищенная папка".

Там пользователь устанавливает отдельный пароль, PIN-код или доступ по отпечатку пальца.

Dual Messenger для двух аккаунтов

Если нужно использовать две разные учетные записи в одном мессенджере, Samsung предлагает функцию Dual Messenger. Система создает полную копию Telegram, WhatsApp или Messenger в меню приложений.

Клонированное приложение работает независимо от основного. Для второй копии также можно настроить отдельный изолированный список контактов.

Активируется эта функция в разделе "Настройки", "Дополнительные функции", Dual Messenger.

Выделение объектов на фотографиях

Начиная с One UI 5.1, фирменное приложение "Галерея" позволяет выделять главный объект на фотографии из фона. Для этого не нужны сторонние фоторедакторы.

Нужно открыть изображение, зажать пальцем человека, животное или предмет и дождаться появления анимации контура.

После отпускания пальца появится меню с командами "Копировать", "Поделиться" или "Сохранить как стикер". Через меню "Еще" объект можно сохранить как отдельный файл-вырезку с прозрачным фоном или открыть в специальном окне редактирования.

У Samsung также есть ИИ-инструменты Photo Assist. Они позволяют полностью удалять объекты из кадра по аналогичному принципу выделения. Это может быть полезно для быстрой работы с фото без установки дополнительных приложений.

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