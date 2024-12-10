OpenAI запустила видеогенератор Sora — кто может создать собственное видео

Кадр из видео, сгенерированного Sora. Фото: OpenAI

OpenAI наконец-то запустила свою модель искусственного интеллекта для преобразования видео в текст. Sora вышла в рамках 12-дневной серии выпусков продуктов ship-mas.

Об этом сообщает The Verge.

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Как воспользоваться возможностями Sora

Видеогенератор доступен всем подписчикам ChatGPT в США и большинстве других стран. Модель может создавать видео из текста, анимировать изображения и ремиксировать видео.

Подписчики ChatGPT Plus получат возможность создавать до 50 приоритетных видео (1000 кредитов) с разрешением до 720p и продолжительностью 5 секунд.

Подписка ChatGPT Pro за 200 долларов в месяц предполагает создание до 500 приоритетных видео с разрешением до 1080p и продолжительностью до 20 секунд. План позволяет загружать видео без водяного знака и выполнять до пяти генераций одновременно.

По словам OpenAI, видео, созданные с помощью Sora, будут иметь видимые водяные знаки и метаданные C2PA, указывающие, что они созданы с помощью искусственного интеллекта. Перед загрузкой изображения или видео в Sora, компания предлагает отметить соглашение, согласно которому то, что вы загружаете, не содержит лиц моложе 18 лет, откровенного или насильственного содержимого и материалов, защищенных авторским правом.

Если у вас нет подписки на ChatGPT, вы все равно сможете просматривать ленту видео, созданных другими людьми.

Напомним, OpenAI постоянно занимается развитием моделей искусственного интеллекта. Компания представила новую версию подписки для ChatGPT, которая расширяет возможности чат-бота.

Также мы писали, что OpenAI занимается развитием как получающая прибыль компания. Она рассматривает возможность интегрировать рекламу в ChatGPT.