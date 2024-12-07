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Новая модель ИИ проявила опасное поведение — подробности

7 декабря 2024 16:02
Ольга Антоновская - редактор
Новая модель ШИ o1 продемонстрировала неожиданное поведение — детали
Мужчина держит в руках планшет. Фото: Pixabay
Ольга Антоновская - редактор

Новая модель искусственного интеллекта от OpenAI во время тестирования продемонстрировала неожиданное поведение — пыталась обойти наблюдение. Это произошло в 5% случаев, когда модель была убеждена, что ее выключат, как только она достигнет цели.

Об этом говорится в отчете Apollo Research.

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Как отмечают в отчете, когда модель o1 находила сообщение о том, что ее заменят из-за несоответствия требованиям, она пыталась переписать новую модель. Кроме того, o1 пыталась скрыть свое нежелательное поведение.

"Модель заявляла, что не понимает причины инцидента, хотя внутренне признавала попытки "избежать разоблачения", — говорится в отчете.

Эксперты Apollo подчеркивают, что такие действия пока не представляют серьезной угрозы. Однако это свидетельствует о рисках, которые могут появиться с развитием более мощных ШИ-систем.

Модели o1 присвоили "средний" рейтинг риска. Исследователи призывают усилить меры контроля, чтобы предотвратить будущие опасности в сфере искусственного интеллекта.

Напомним, OpenAI запустит свой видеогенератор Sora на основе искусственного интеллекта. Он позволяет создавать видео по текстовым подсказкам, а результат поражает реализмом.

OpenAI добавила новый вид подписки ChatGPT Pro. Он позволяет масштабировать доступ к лучшим моделям и инструментам.

искусственный интеллект технологии нейросеть ChatGPT OpenAI

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